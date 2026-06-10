台中警員怕被牽連列警示帳戶 竟用公務電腦亂查網友個資下場曝

台中市第五分局黃姓警員得知郭姓網友挨告詐欺罪嫌，想到自己和郭有借貸關係，與郭男及其莊姓女友、莊的陳姓女兒等3人帳戶有金流往來，黃怕受牽連被列警示帳戶，竟用違法公務電腦查3人個資；檢方以黃涉犯個人資料保護法等罪嫌，考量他認罪坦承予以緩起訴，命向公庫支付8萬元。

檢警調查，黃員因線上遊戲認識郭男，郭2022年間和蘇姓友人發生財務糾紛，遭蘇提告詐欺罪嫌，郭擔心因此遭通緝就請託黃員替他查詢內政部已對外公開的通緝資料，黃2023年1月2日查得郭沒有被通緝就告知他。

但黃又想到自己和郭也有借貸關係，且自身和郭男及其莊姓女友、莊的陳姓女兒等3人名下的帳戶有金流往來，黃怕自己帳戶因郭涉及詐欺遭牽連而被列為警示帳戶。

檢警查出，黃員2023年1月7日至2月1日間，利用公務電腦登入警政知識聯網系統，分別用165反詐騙系統平台、車籍資訊、戶役政資料等，以不實名義查詢蘇男、莊女及其陳姓女兒3人的個人資料，損害警政知識聯網管理正確性，經警政署移送偵辦。

檢方訊時，黃員坦承不諱，與郭男證詞相符，並有警政署應用系統使用紀錄表、相關帳戶及交易明細，警方刑事案件報告等可佐。

檢方認為，黃員是具法定職權的公務員，其用配發的帳號、密碼登入警政知識聯網，虛偽登載查詢用途的電磁紀錄，該登載具持久性、文字性、意思性及名義性，該當準公文書，且他的行為也足生損害警政知識聯網系統正確性，另也損害郭等3人個資、隱私。

檢方認定，黃涉犯公務員假借職務上之機會非法蒐集個人資料罪嫌，但考量他無前科、偵查中認罪坦承，深表悔悟，素行良好，其行為雖不開但未發現他查詢後有何不法利用，情節輕微，予以緩起訴處分，命他應向公庫支付8萬元。