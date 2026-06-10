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火燒下體傷口灑鹽虐殺員工 露營區老闆「脊椎疼痛」求交保法官不准

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣一名謝姓露營區老闆，前年5月間因不滿張姓員工生活習慣與工作態度，糾集何姓、許姓、徐姓等3名友人謀議教訓張男，4人持鐵椅、水管、平底鍋等鈍器輪流狂毆逾1小時，張男昏迷後仍遭火燒生殖器及乳頭、傷口灑鹽凌虐，終因顱內出血、大腦水腫不治身亡，二審今年4月間審結，改判謝10年6月，全案上訴最高法院後，謝男以「脊椎疼痛」、達成和解等理由，聲請具保停押，台中高分院認有逃亡之虞，駁回聲請。

全案在今年4月間由台中高分院審結，謝男仍遭重判10年6月，謝男在審結後，聲請具保停止羈押，他主張已認罪、無逃亡之虞，且健康狀況不佳，有「脊椎疼痛」問題，也已與被害人家屬達成和解，給付和解金。

台中高分院審酌後認為，謝男所涉傷害致死罪為最輕本刑5年以上重罪，面對10年6月刑期，逃匿動機強烈，具保、限制住居等輕微手段均不足以替代羈押，和解及健康因素，也與羈押必要性無涉，裁定聲請駁回，謝男自2025年9月8日起羈押迄今已逾年餘。

檢警調查，2024年5月11日傍晚，謝男等4人將張男誆至福利社，輪流以徒手及鐵椅、水管、平底鍋、電鑽底座等鈍器重擊頭部與身體，謝男更以美工刀戳刺、拗折張男手指。張男頭部重創昏倒後，謝男等人誤以為其裝死，持釣竿抽打腳底、以火燒生殖器與乳頭，並在傷口塗抹鹽巴，直至隔日凌晨警消到場，張男已因傷重不治死亡。

檢方認定4人下手極重，依共同殺人罪起訴。一審南投地院審酌4人犯案動機僅為生活細故，毆打過程中曾停手用餐，張男昏迷後也曾以棉被、電暖器保溫，認定主觀上無殺人犯意，變更起訴法條改依傷害致死罪論處，判處謝男14年6月、何男14年、許男12年6月、徐男11年6月。

案件上訴後，台中高分院今年4月15日審結，維持傷害致死罪認定，惟調降刑度，改判謝男10年6月、何男10年2月、許男9年、徐男8年6月，仍可上訴。謝男不服，再提起第三審上訴，案件目前繫屬最高法院。

南投縣謝姓露營區老闆涉夥人虐殺員工，謝男求交保，台中高分院近日駁回。圖／本報資料照片
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