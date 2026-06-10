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業務員找保戶「假車禍真詐保」逾200萬 士檢起訴23人求重判

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子先前擔任保險業務員，熟稔各式保險理賠相關流程，前年夥同其他業務員及保戶等，透過製造假車禍及高額自費醫療項目詐保逾200萬元，士林地檢署偵結依詐欺等罪起訴陳等23人，2名保戶友人罪嫌不足不起訴。

起訴處分書指出，陳男原本是富邦人壽保險公司業務員，熟稔各式保險產品的投保、理賠相關流程，知悉旅遊意外險賠付審查標準較寬鬆，如投保多家意外險或利用第三人責任險，搭配高額自費性醫療項目，可獲得重複理賠。

其中，陳男鎖定新型「PRP（高濃度血小板血漿）」療程，是抽取自體血液分離出的濃縮生長因子，主要用於組織修復與減痛，該療程無健保給付、屬全額自費項目，可大幅拉高重複理賠或第三人責任險理賠金額，認有利可圖。

陳遂找上吳姓、丁姓、林姓保險業務員，與15名保戶合作詐保，期間以千元分潤找來4名友人協助製造假車禍，涉案23人在2024年間分別製造6次假車禍，詐得200萬餘元保險金，另有部分因保險公司察覺而未獲理賠。

檢方認定，陳等23人分別涉嫌刑法三人以上共同詐欺取財、三人以上共同詐欺取財遂罪等罪，偵結依法起訴；涉案保戶的劉姓、薛姓友人部分則因罪嫌不足不起訴。

檢方表示，保險制度是本於「分散風險、消化損失」的互助精神，實支實付險及責任保險更寓有「不當得利禁止」與「損害填補」的基本原則。

陳男身為保險從業人員，仍夥同其他被告不當利用投保、理賠機制套利，將直接保險公司理賠成本轉嫁於社會大眾，保險費率不當調升、保險審查趨於嚴苛，終將迫使真正有高額自費醫療需求的誠實投保大眾喪失保障權益，破壞保險健全發展及社會互信基礎深巨。

新型醫療項目，如PRP增生療法，皆是現代醫學科技結晶，被告將醫學界治病救人的美意和自費制度扭曲為詐保工具，為保障廣大誠實投保人權益，不宜輕縱，建請法院從重量刑。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

富邦人壽 車禍

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