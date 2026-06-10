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頂樓漏水裝潢全毀了…住戶槓上管委會求償74萬 法官判賠9萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市大里區許姓住戶因屋頂平台長期漏水，造成室內裝潢、家具嚴重毀損，多次催請管理委員會修繕未果，憤而提起民事訴訟，也主張房屋因此無法出租，蒙受62萬元租金損失，一、二審都認定，許男房屋未刊登出租，租屋廣告起訴後才臨訟刊登，無證據證明有房客因漏水而不租，駁回租金求償，二審則判管委會需賠9萬3553元的裝潢損失，全案確定。

判決指出，許男從1993年起取得該大廈7樓頂樓房屋所有權，管委會依公寓大廈管理條例規定，對屋頂平台漏水負有修繕義務，因大廈屋頂平台漏水嚴重，許多次催告管委會進行修繕卻遭拒絕，導致屋內裝潢及家具嚴重損壞。

許男依法請求管委會賠償室內整修費用11萬7495元，以及從2022年1月起至2024年8月，共32個月無法出租的租金損失62萬8800元，合計求償74萬6295元。

台中地院審理時，囑託社團法人台灣省土木技師公會鑑定，確認漏水確實是因為屋頂防水層使用多年破損、脫膠及接縫開裂，加上排水坡度不良，導致雨水滲流至7樓，與室內裝潢毀損具有相當因果關係，管委會應負損害賠償責任。

一審判決，管委會需修繕屋頂外，判賠室內整修及假設工程等費用共5萬7705元，另認定許男自承該房屋從搬離後，從未出租，起訴後刊登的租屋廣告係臨訟所為，無法證明具體出租計畫，租金損失欠缺客觀確定性，駁回租金損失請求。

許男不服提起上訴，主張裝潢2019年間重新完工，但無法提出收據佐證。

二審審酌，兩造合意將整修費用依工資30%、材料70%拆分計算，工資3萬9165元無需折舊，材料9萬1385元扣除折舊後為9139元，合計應賠4萬8304元，一審僅判賠1萬3055元有所未洽，裁定管委會應再給付差額3萬5249元，總計管委會得賠9萬3553元，全案確定。

台中市大里區許姓住戶因屋頂漏水導致裝潢家具受損，槓上管委會求償，二審判管委會需賠9萬餘元確定。圖／本報資料照
台中市大里區許姓住戶因屋頂漏水導致裝潢家具受損，槓上管委會求償，二審判管委會需賠9萬餘元確定。圖／本報資料照

管委會 裝潢 漏水

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