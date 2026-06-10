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虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

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虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視「辣新聞152」節目和臉書指中廣前董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院判周女、民視連帶賠償趙200萬元，周女單獨賠償20萬元；民視支付趙205萬元後，向周女請求清償債務150萬元，台北地方法院審理，今判周女應給付民視150萬元。可上訴。

周玉蔻先前出庭曾表示，她只領節目的主持費用，且節目有廣告、YouTube收益，所有相關支出都應該由民視負責，周女甚至指民視自己審核出錯「我沒有告它就很好了」，拒絕給付金錢給民視，法院上月讓民視、周玉蔻調解，但雙方談判破裂。

開庭時，民視的委任律師指出，因另案判民視、周玉蔻連帶賠償200萬元確定，民視第一次支付趙少康102萬元，第二次再支付103萬萬元，總共付出205萬元，依照和周玉蔻的合約規定，如是周女造成損害，民視可以請求損害賠償，因此向周女求償150萬元。

周玉蔻的委任律師認為，合約中並未規定連帶賠償兩方應如何分擔，而且，依照民法但書規定，民視應全數負擔給趙少康的200萬元賠償金；律師說，「辣新聞152」是預錄性質，節目播出與否、播出內都是由民視決定，周信賴民視審核，如有第三人請求損害賠償，應由民視單獨負擔。

放言傳媒2021年8月刊登文章質疑趙少康「前妻不幸在美國罹癌過世，兒子便由繼父和外婆撫養」、「你在人生過程裡是如何對待親身兒子的」，周玉蔻2024年9月在臉書發文「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」，並在民視節目中指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康為此向周玉蔻、民視求償千萬元並刪除、下架文章和節目，法院審理認為，周玉蔻在臉書和節目上「不認骨血，拋妻棄子」的言論非事實，也未經合理查證，應負侵權責任，判周女應賠償趙少康20萬元，並從臉書上移除相關內容，另外，周女與民視共同侵權部分，判應連帶賠償200萬元確定。

中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 趙少康 民視

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