快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／三環幫主劉憲治遭斷掌槍殺 堂口血案宣判主嫌重判30年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮三環幫堂口去年1月發生震驚地方的槍擊命案，造成三環幫幫主劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，另有1人命危、4人受傷。新竹地方法院8日下午宣判，認定主嫌姜男因挾怨策畫犯案，依殺人等罪判處應執行有期徒刑30年；實際開槍的邱男則判處23年6月徒刑，其餘共犯分別判處18年至18年6月不等徒刑。

判決指出，51歲三環幫幫主劉憲治於2024年1月24日傍晚，在竹東鎮堂口遭多名蒙面歹徒持槍、持刀闖入攻擊。劉男身中2槍，左手遭砍斷，送醫搶救後仍傷重不治。綽號「筍菇」的52歲吳姓男子則在案發中腹部、背部中彈，並遭刀械砍傷，一度命危，其餘4人也受到不同程度刀傷。

檢警調查，35歲姜男向警方供稱因父親曾在一次餐敘場合未向劉憲治起身致意，遭劉毆打成傷，因此心生不滿，選在農曆年前糾集幫內成員報復尋仇。姜男與邱男、簡男、温男、范男及郭男等人分工策畫，事前取得作案車輛、手機及犯案工具，並預謀犯案。

檢方查出，郭男負責購買開山刀、頭套等工具及安排接應事宜；犯案當天，邱男持槍射擊，温男持斧頭，其餘成員持刀闖入堂口砍殺。案發後6人隨即潛逃日本、泰國及柬埔寨等地，但在檢警與刑事局駐外聯絡官合作追查下，陸續返台投案，並遭新竹地檢署依殺人、槍砲等罪嫌提起公訴。

審理期間，公訴檢察官提出出入境紀錄指出，姜男、范男及温男於案發前約一個月即已入境台灣，認為相關人員早已著手準備犯案。至於槍枝來源，姜男辯稱是替人保管，不清楚是否具有殺傷力；邱男則辯稱案發時雙方拉扯導致槍枝走火，自己情急下僅開一槍，並未刻意補槍。部分被告的辯護律師則主張，被告過去曾遭劉憲治責罵、掌摑甚至毆打，希望法院量刑時酌予考量。

審理期間，幾名嫌犯曾透過律師提出和解方案，甚至提及高額和解金，但迄今未實際履行賠償義務；法院向被害人家屬查證後，也確認家屬並未表示願意原諒被告。

全案於8日下午宣判，宣判當天多名被告的母親及家屬到庭旁聽，神情凝重、不發一語。新竹地方法院判決，主嫌姜男應執行有期徒刑30年；槍手邱男23年6月；簡男18年6月；温男18年6月；范男18年；郭男18年6月。全案仍可上訴。

新竹縣竹東鎮去年發生黑幫尋仇槍擊重大刑案，三環幫老大劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，警方當下封鎖現場漏夜緝凶，嚴防幫派火併。圖／本報資料照片
新竹縣竹東鎮去年發生黑幫尋仇槍擊重大刑案，三環幫老大劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，警方當下封鎖現場漏夜緝凶，嚴防幫派火併。圖／本報資料照片

三環幫 槍擊 新竹

延伸閱讀

影／出港10趟捕8條魚 鐵觀音藏1.8噸K他命 屏檢起訴2人 主謀在逃

資通電軍少校助家人從軍方標案獲利 自白犯罪獲緩刑

連兩件毒駕無保請回掀議！法官陳德池遭起底 曾判罵「龜兒子」非侮辱

徐春鶯200萬交保 檢認涉5罪求處4年至4年10月

相關新聞

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

媒體人周玉蔻在放言傳媒、民視「辣新聞152」節目和臉書指中廣前董事長趙少康「拋妻棄子、不認骨血」，法院判周女、民視連帶賠償趙200萬元，周女單獨賠償20萬元；民視支付趙205萬元後，向周女請求清償債務150萬元，台北地方法院審理，今判周女應給付民視150萬元。可上訴。

業務員找保戶「假車禍真詐保」逾200萬 士檢起訴23人求重判

陳姓男子先前擔任保險業務員，熟稔各式保險理賠相關流程，前年夥同其他業務員及保戶等，透過製造假車禍及高額自費醫療項目詐保逾200萬元，士林地檢署偵結依詐欺等罪起訴陳等23人，2名保戶友人罪嫌不足不起訴。

頂樓漏水裝潢全毀了…住戶槓上管委會求償74萬 法官判賠9萬

台中市大里區許姓住戶因屋頂平台長期漏水，造成室內裝潢、家具嚴重毀損，多次催請管理委員會修繕未果，憤而提起民事訴訟，也主張房屋因此無法出租，蒙受62萬元租金損失，一、二審都認定，許男房屋未刊登出租，租屋廣告起訴後才臨訟刊登，無證據證明有房客因漏水而不租，駁回租金求償，二審則判管委會需賠9萬3553元的裝潢損失，全案確定。

獨／三環幫主劉憲治遭斷掌槍殺 堂口血案宣判主嫌重判30年

新竹縣竹東鎮三環幫堂口去年1月發生震驚地方的槍擊命案，造成三環幫幫主劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，另有1人命危、4人受傷。新竹地方法院8日下午宣判，認定主嫌姜男因挾怨策畫犯案，依殺人等罪判處應執行有期徒刑30年；實際開槍的邱男則判處23年6月徒刑，其餘共犯分別判處18年至18年6月不等徒刑。

豐原一家五口遭詐逼死 「李團長」判11年...曾拖延調查再延長羈押2月

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，台中地院6月5日一審依銀行法等罪判她11年；中院也認為，李女曾以「打針」名義拖延調查，有逃亡之虞，裁定6月14日起再延押2月，可抗告。

世足賽開踢前掃蕩網路博弈 警機房搜索撞見主嫌發薪水42萬也查扣了

2026年世足賽將在明天開踢，有多個博弈平台已摩拳擦掌，成立「世足專區」，吸引賭客投注，刑事局中打在世足賽前掌握情資，分別搜索藏身在北屯、西屯的博弈機房，還碰巧查獲莊姓、劉姓主嫌二人正在機房發薪水，現金42萬多元，也被悉數查扣，清查近一年賭資逾1億3000萬元，檢方近日偵結起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。