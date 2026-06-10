獨／三環幫主劉憲治遭斷掌槍殺 堂口血案宣判主嫌重判30年

新竹縣竹東鎮三環幫堂口去年1月發生震驚地方的槍擊命案，造成三環幫幫主劉憲治遭槍擊、斷掌身亡，另有1人命危、4人受傷。新竹地方法院8日下午宣判，認定主嫌姜男因挾怨策畫犯案，依殺人等罪判處應執行有期徒刑30年；實際開槍的邱男則判處23年6月徒刑，其餘共犯分別判處18年至18年6月不等徒刑。

判決指出，51歲三環幫幫主劉憲治於2024年1月24日傍晚，在竹東鎮堂口遭多名蒙面歹徒持槍、持刀闖入攻擊。劉男身中2槍，左手遭砍斷，送醫搶救後仍傷重不治。綽號「筍菇」的52歲吳姓男子則在案發中腹部、背部中彈，並遭刀械砍傷，一度命危，其餘4人也受到不同程度刀傷。

檢警調查，35歲姜男向警方供稱因父親曾在一次餐敘場合未向劉憲治起身致意，遭劉毆打成傷，因此心生不滿，選在農曆年前糾集幫內成員報復尋仇。姜男與邱男、簡男、温男、范男及郭男等人分工策畫，事前取得作案車輛、手機及犯案工具，並預謀犯案。

檢方查出，郭男負責購買開山刀、頭套等工具及安排接應事宜；犯案當天，邱男持槍射擊，温男持斧頭，其餘成員持刀闖入堂口砍殺。案發後6人隨即潛逃日本、泰國及柬埔寨等地，但在檢警與刑事局駐外聯絡官合作追查下，陸續返台投案，並遭新竹地檢署依殺人、槍砲等罪嫌提起公訴。

審理期間，公訴檢察官提出出入境紀錄指出，姜男、范男及温男於案發前約一個月即已入境台灣，認為相關人員早已著手準備犯案。至於槍枝來源，姜男辯稱是替人保管，不清楚是否具有殺傷力；邱男則辯稱案發時雙方拉扯導致槍枝走火，自己情急下僅開一槍，並未刻意補槍。部分被告的辯護律師則主張，被告過去曾遭劉憲治責罵、掌摑甚至毆打，希望法院量刑時酌予考量。

審理期間，幾名嫌犯曾透過律師提出和解方案，甚至提及高額和解金，但迄今未實際履行賠償義務；法院向被害人家屬查證後，也確認家屬並未表示願意原諒被告。

全案於8日下午宣判，宣判當天多名被告的母親及家屬到庭旁聽，神情凝重、不發一語。新竹地方法院判決，主嫌姜男應執行有期徒刑30年；槍手邱男23年6月；簡男18年6月；温男18年6月；范男18年；郭男18年6月。全案仍可上訴。