豐原一家五口遭詐逼死 「李團長」判11年...曾拖延調查再延長羈押2月

台中豐原王姓一家五口遇黃金、投資詐騙去年集體走上絕路震驚社會，主嫌「李團長」李姓女子以龐氏騙局狠詐王家等12人1500多萬元，台中地院6月5日一審依銀行法等罪判她11年；中院也認為，李女曾以「打針」名義拖延調查，有逃亡之虞，裁定6月14日起再延押2月，可抗告。

台中地院指出，6月4日訊問李女後，李表示對延長羈押與否沒有意見，辯護人表示希望可以讓她交保。

中院認為，一審依銀行法等判李女11年，其嫌疑重大，未來仍有上訴可能，可預期將來有罪確定，其刑度腎重，且黃偵查中有假借「打針」名義迴避、拖延檢警調查，顯見她有逃避罪責之嫌，有事實足認為有逃亡之虞，仍認有羈押必要，裁定她自6月14日起，第3次延長羈押2月。

檢方查，李女（45歲）生意失敗欠下巨額債務，2024年6月透過張姓美容師牽線認識王家大女兒，佯稱經營「網路團購」要投資人繳50至100萬元加入會員，保證每月可獲本金10％利潤。

李女還以「變賣黃金賺取利潤」話術，要投資人刷卡買1兩約10萬元的黃金，將黃金交付給她就能取得4000至1萬元利潤，李並承諾幫付卡費；投資人看似無需成本還能獲利，實際上李一再拖延繳卡費、支付利潤，還將黃金短線變賣還債。

檢方統計，李女騙了王家五口752萬，連同另7名被害人共詐得1536萬元，王家人去年6月想退出投資，李以虛構合約恫嚇其違約強索530萬元違約金，逼得王家父親將房子設定抵押借款，176萬元遭李全部拿走，直到7月2日，王家不堪精神壓力、催債逼迫走上絕路。

台中地院開庭期間，李女坦承認欺詐、把8成投資款拿去繳自身債務及卡費；王家女婿也說，家人「不是不想活，而是沒能力再承受」，若有選擇誰會一起做憾事。

台中地院審酌，李女密集傳送恐嚇言語、割腕流血照片，朝王家人長期心理虐待，終導致一家五口不堪高壓恐嚇、沉重債務壓力走上絕路，痛斥她手段極為惡劣，應予重懲，依銀行法吸金、恐嚇取財及詐欺等罪，一共判她11年。