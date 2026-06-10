世足賽開踢前掃蕩網路博弈 警機房搜索撞見主嫌發薪水42萬也查扣了

2026年世足賽將在明天開踢，有多個博弈平台已摩拳擦掌，成立「世足專區」，吸引賭客投注，刑事局中打在世足賽前掌握情資，分別搜索藏身在北屯、西屯的博弈機房，還碰巧查獲莊姓、劉姓主嫌二人正在機房發薪水，現金42萬多元，也被悉數查扣，清查近一年賭資逾1億3000萬元，檢方近日偵結起訴。

台中地檢署指揮刑事警察局偵查第六大隊、台中市第三警分局、台中市刑大等單位，歷經逾2個月蒐證，在今年2月12日、3月17日分兩波執行搜索，搗破隱身西屯區商辦大樓及北屯區社區大樓的大型網路博弈集團，逮捕莊姓（40歲）、劉姓（24歲）等8名犯嫌，清查近一年賭資逾1億3000萬元。

全案是由刑事局中打第三隊在今年1月間，鎖定該博弈集團，發現其組織嚴密、分工細膩，採企業化經營，

經報請檢方指揮後，專案小組掌握集團在商辦及社區大樓設立機房，串接線上真人百家樂、角子老虎機、體育賽事及彩票等多項下注標的，大規模招攬民眾參與網路賭博。

專案小組調查，涉案人在機房內架設監視器監控員工，設置遠端斷電系統企圖阻礙查緝，但檢警已事先掌握完整組織脈絡及事證。

兩波搜索行動中，辦案人員更巧遇莊、劉二人正在發放員工薪資，當場將薪資現金悉數列為證物查扣，連同其餘現金合計45萬4200元，以及電腦主機、手機、監視器主機等證物一併扣押，移送賭客逾20人，全案依違反刑法賭博罪起訴。

刑事局提醒，2026年世界盃足球賽將於6月11日開踢，共48支球隊參賽，規模創歷屆新高，近期已有多個境外博弈平台設立「世足專區」，以高賠率、快速出金及會員紅利等優惠吸引民眾投注，將持續全力查緝網路賭博，呼籲民眾切勿以身試法、參與簽賭。

刑事局中打三隊在世足賽開打前，掃蕩博弈機房，查獲莊姓男子等8人，查扣涉案主機等贓證物。記者陳宏睿／攝影

刑事局中打三隊在世足賽開打前，掃蕩博弈機房，發現涉案人在辦公室擺放劉海蟾祖師的偏財神像。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打三隊在世足賽開打前，掃蕩博弈機房，查獲莊姓男子等8人，查扣涉案主機等贓證物。記者陳宏睿／攝影

刑事局中打三隊在世足賽開打前，掃蕩博弈機房，查獲莊姓男子等8人，查扣涉案主機等贓證物。記者陳宏睿／攝影