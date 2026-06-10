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華訊「FAFAGO」假充電樁投資 真吸金1.9億 集團3高層收押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局北機站獲報，指華訊電能公司利用世貿中心加盟展機會，抑或透過臉書廣告，招攬民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，辦案人員8日搜索拘提14人到案，由於化名總裁的「陳建寰」已逃亡，台北地檢署認為執行長謝博鈞、副總經理張錦珠、財務長吳娉慧3人涉犯銀行法重罪，且有高度串滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

同案約談的謝博鈞兒子謝易煬、因有相關資金流入其帳戶，檢方諭令80萬交保；業務朱為華、朱為民、柯志忠、會計陳姿儀等10人，分別被檢方諭令10萬至80萬元交保、均限制出境出海。

據調查，謝博鈞等人利用在台北世貿中心、台中及高雄等各地加盟展參機會，向民眾推銷「FAFAGO充電樁」投資案；相關人向投資人誆稱，每投資1個充電樁須30萬元，保證每月最低可獲利3520元，年化報酬率達14.08%，且投資期滿3年，可選擇由華訊公司以7折價格買回充電樁，或選擇繼續投資享有「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案。

直至今年5月間，華訊公司因無力支付投資人每月投資款項，且公司人去樓空，投資人發現受騙，向調查局檢舉提告。檢調統計，全案從2024年3月起迄今，不法吸金逾1.9億餘元。

北檢檢察官蔡佳蒨8日指揮北機站、新北市刑大及樹林警分局等單位，兵分21路搜索華訊電能公司等處所，拘提14人到案，查扣電腦主機、合約書、存摺等大批證物。

調查局指出，近年國內投資詐騙猖獗，已嚴重影響全民財產安全及社會安定，將持續掃蕩打擊非法吸金及詐欺犯罪。

華訊電能業務柯志忠涉吸金，檢方依違反銀行法30萬交保、限制出境出海。 記者張宏業／攝影
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華訊電能執行長謝博鈞涉吸金1.9億，檢方認有串滅證之虞聲押禁見獲准。 記者張宏業／攝影
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華訊電能會計陳姿儀涉吸金，檢方依違反銀行法15萬交保、限制出境出海。 記者張宏業／攝影
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華訊電能執行長謝博鈞兒子謝易煬涉吸金，檢方依違反銀行法80萬交保、限制出境出海。 記者張宏業／攝影
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華訊電能副總張錦珠涉吸金1.9億，檢方認有串滅證之虞聲押禁見獲准。 記者張宏業／攝影
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充電樁 調查局

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