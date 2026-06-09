華訊電能涉吸金逾1.9億 北院裁准羈押禁見3幹部

華訊電能公司涉以投資「FAFAGO綠能充電樁」名義吸金超過新台幣1.9億餘元，北檢8日搜索並拘提、約談14人到案，訊後聲押禁見謝姓執行長等3名幹部，台北地方法院今天裁准。

至於其餘11名主管、業務，檢察官複訊後分別以10萬元到80萬元不等金額交保，都限制住居、限制出境及出海；至於陳姓總裁未到案，遭持續追緝。

根據法務部調查局北部地區機動工作站8日發布新聞稿，專案小組調查發現，謝姓執行長等稱投資人每投資1充電樁30萬元，保證每月最低可收取3520元獲利，投資期滿3年還可選擇由華訊電能公司以7折價格買回充電樁，或選繼續投資享「買二送一」或「買三送二」等不同優惠方案，吸引投資人加碼投資。

華訊電能公司5月間無力支付投資人每月投資款項，公司搬遷一空，投資人察覺受騙。北機站初估，自民國113年3月起到目前，華訊電能公司不法吸金超過1.9億餘元。

北機站接獲檢舉後，報請台灣台北地方檢察署檢察官指揮，與新北市政府警察局樹林分局等組專案小組，8日同步搜索華訊電能公司集團及謝姓、陳姓主嫌等共21處所、拘提約談14人到案，查獲電腦主機、合約書與存摺等大批證物，全案朝違反銀行法方向偵辦。