高金素梅涉貪案唯一在押 前助理張俊傑1000萬交保

立委高金素梅涉貪案高金的前助理張俊傑被控詐領助理費、詐領補助款偵查中羈押禁見，今移審開羈押庭，張稱病請求交保，檢方主張繼續羈押。台北地院審理，裁定張以1000萬元交保，限制出境出海、限制住居，施以電子腳環科技監控，禁止接觸同案關係人。

檢方控訴，張俊傑今年2月10日上午6點59分被搜索時，轉告立委羅智強意圖影響辦案，先是拒不開門，並緊聯絡高金素梅、高金的國會辦公室主任陳智葟、台東縣議員陳政宗的助理利春。

檢方說，張俊傑雖稱已不在高金素梅辦公室工作，但仍沒退出幫忙，昨天起訴後，高金素梅也在臉書維護張俊傑，顯見2人關係密切。

檢方表示，張俊傑有逃亡海外的資力，他的長女張嘉琪未到案，且長期在大陸居住，張有刪除與共犯之間的手機對話記錄，即有串證、滅證可能，張屬於貪汙案核心角色，也嚴重危社會公益，有羈押的原因及必要性。

張俊傑的律師說，張年紀超過70歲且患有肺癌，肺部經過切除，羈押迄今瘦了十幾公斤，檢方指控的犯罪事實距今已有15、20年，案子也監聽了10多年，導致張的供述與同案共犯不一致，檢方因此認為張會與證人串證，實為誤解。

張俊傑的律師表示，張在羈押期間即曾聲請具保停押，看守所環境惡劣，前不久才有與張差不多歲數的收容人熱衰竭死亡，張待在看守所中，無法獲得好的醫療照顧品質，希望能獲得交保處分。