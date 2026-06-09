徐春鶯交保免科技監控…因電子腳鐐缺貨 檢擬提抗告

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸遭檢方起訴。新北地方法院今辯論終結，徐春鶯僅承認從事地下匯兌及詐貸，否認反滲透法及非法掩護陸方人士來台，合議庭原裁定她以200萬交保，並配戴電子腳鐐及手機回報等科技監控，不料竟因科控設備缺貨，改為固定每周一、三、五上午固定向派出所報到，檢方獲悉後將研擬提出抗告。

合議庭原裁定徐春鶯除200萬元交保外，並限制住居、出境、出海，未經法院允許，活動範圍不能超出台北市及新北市，若有醫療等其他需要離開雙北，須經法院同意，否則將逕行拘提和羈押，並配戴電子腳鐐及每日10時、21時以配發的科技監控手機進行線上報到。

徐春鶯獲裁定交保後，立刻由同案被告、女兒卜啓正及律師湊足保釋金辦保完畢，不料正等待科控設備廠商前來期間，卻傳出因近來各法院大量實施科技監控，以至於電子腳鐐和配發給被告用來報到的手機都缺貨，以致無設備可裝，合議庭於是臨時改變裁定內容，改為要求徐每周一、三、五固定至派出所報到。

由於檢方今天在徐春鶯延押與否時，便表示希望合議庭能繼續延押，如今又碰上電子腳鐐和監控手機都缺貨，缺乏更有效、有力的強制處分，因此已著手研擬提出抗告。徐春鶯辦保離去時，僅低調表示「謝謝」，未回應任何提問。