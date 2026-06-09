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民眾黨提刪「勾串」為羈押事由 檢協會：詐欺、毒品、洗錢將肆無忌憚

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立法院司法及法制委員會預計6月11日排審民眾黨所提的刑事訴訟法修正草案，中華民國檢察官協會今聲明反對刪除「勾串之虞」羈押事由等草案內容，直指修法與若偵查實務脫節，將嚴重削弱執法能量，呼籲立法慎思，勿製造偵查障礙，切莫因一時之偏，讓刑事犯罪追訴破了更大之洞。

檢協會聲明強調，反對刪除「勾串之虞」羈押事由，目前防勾串條款上可切斷共犯之間或被告與正人間的鏈結與串供，草案第101條刪除「勾串之虞」羈押事由，等於實質放行「勾串」，詐欺、跨境毒品、洗錢等犯罪組織成員將無忌憚勾結。

檢協會指出，草案第93條第2項將聲請羈押的24小時時效，對人詢（訊）問階段的時間起算，提前至「搜索程序」，將嚴重壓縮檢警調實際詢(訊)問時間。另，草案規定偵查中羈押期限從2個月腰斬為1個月，在面對案情盤根錯節的重大貪瀆、毒品、詐騙案件，將迫使院檢因管考時效壓力而被迫放棄羈押，讓犯罪事實無法大白。

檢協會也提及，草案第98條、第156條盲目禁止訊問時拘束嫌疑人或被告身體，恐忽略辦案現場實際狀況所需，並置第一線執法人員於暴力危害的險境中。草案第413條第2項規定審欲撤銷原交保裁定改為羈押時，必須先傳喚被告答辯。檢協會直指，此舉如同是「逃亡預告信」，向被告通風報信、預告收押」直接催生棄保潛逃。

檢協會表示，「刑事訴訟法」是追訴犯罪，實現國家刑罰權的基本程序規範，適用於貪瀆白領犯罪之人，也適用於詐騙集團、毒梟與黑幫、殺人暴力犯罪之人，程序中要保障被告的人權，也要維護被害人權益，其結果彰顯公平與正義。

檢協會呼籲，針對草案中羈押與強制處分之退縮內容不當之處，立委應慎重審議該修正案，切莫因一時之偏，讓刑事犯罪追訴破了更大之洞。

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中華民國檢察官協會聲明反對刪除「勾串之虞」羈押事由等刑事訴訟法修正草案內容，圖為法務部。記者王聖藜／攝影
中華民國檢察官協會聲明反對刪除「勾串之虞」羈押事由等刑事訴訟法修正草案內容，圖為法務部。記者王聖藜／攝影

毒品 民眾黨 檢察官

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