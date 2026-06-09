彰化師鐸獎幼園主任涉貪撈477萬遭求刑12年 縣府停聘並追繳超收費用

彰化縣某國小附設幼兒園楊姓主任遭檢舉涉嫌超收學費，彰化地檢署指揮偵辦今偵結，認定楊女涉犯貪污治罪條例、詐欺、偽造文書、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌，依法提起公訴，檢方求處有期徒刑12年，楊女犯罪所得達477萬多元。彰化縣府教育處指出，已依教師法等相關規定，對該員予以停聘。

彰化縣府教育處表示，關於縣內國小某附設幼兒園前幼兒園主任收費疑義，已於第一時間責成校方依教師法等相關規定，對該員予以停聘並派員到校協助學校穩定校園行政運作與教學秩序，後續也積極配合檢調單位進行調查，其所涉超收費用，將依規定進行追繳， 該名教師後續將持續停聘，靜候調查。

檢方指出，楊女長期以不實收費、虛報補助及偽造文書等方式，侵吞家長財物及公部門補助款，110學年度起至2026年2月間，製作未依規定標示收退費基準的不實收費通知單，向家長超收註冊費及加托費，並以隱匿或保留正式收據方式，使會計人員誤認收費合法，累計詐取家長財物逾240萬元，也在各項代辦費及活動收費中收取高於成本的金額，差額未繳入公庫或退還家長，另涉不當獲利逾百萬元。

檢方查出，楊女除以「共餐」名義向教職員收取約13萬餘元餐費後挪為私用外，還涉嫌虛增延長照顧及加托幼生人數、偽造簽到與出勤紀錄，詐領鐘點費及補助款，並以母親、家長及助理員名義虛報人事經費；另為核銷餐點費用，涉嫌與廠商勾結開立不實發票請款，並透過多個帳戶申領資金規避查核，涉犯貪污、偽造文書及洗錢等罪嫌。

楊女在幼教界服務近30年，曾獲教育部教學卓越獎及師鐸獎肯定，如今卻涉弊案震撼彰化教育界。檢方認定她身為具授權公務員身分的主管人員，涉嫌濫權詐領補助、圖利自己，具體求刑12年；其母黃女涉協助詐領補助款，求刑7年6月，其餘5名涉案家長、助理員及廠商也依法起訴，不法所得均聲請沒收或追徵。