智慧影像AI投入法醫研究 法務部：精準與人道兼具

法務部法醫研究所今舉行「中區及南區法醫影像中心電腦斷層掃描捐贈暨啟動儀式」，本次儀式標誌著社會善心團體捐贈的高階電腦斷層設備（CT）與「智慧影像資訊AI系統」正式投入實務應用，宣告台灣法醫鑑定邁入精準與人道兼具的里程碑。

啟動儀式由法務部長鄭銘謙、法醫研究所所長侯寬仁共同揭幕，與會貴賓包括台大法醫研究所所長翁德怡、李俊億教授、張晉誠醫師、蘇志文助理教授、賴甫睿法醫、西門子醫療設備股份有限公司邱禎祥總經理等行政團隊。

法醫影像是國際公認提升相驗品質的關鍵技術，我國雖已自2023年於北、中、南三區初步建置影像中心，但面臨設備老舊且維修零件停產之困境，此次善心團體秉持對生命的關懷，特別是源於對「往生者尊嚴」的體悟，購置兩台效能達192切電腦斷層掃描儀，以行動支持我國「法醫業務」的傳承。

法務部表示，除了硬體升級外，本次科技革新的另一亮點為「智慧影像資訊 AI 系統」的同步導入，在運作模式上，法醫所依案件偵辦需求，由影像中心放射師操作掃描，將影像透過遠距傳輸至台大法醫影像中心，由專科醫師張晉誠醫師團隊透過 3D 數位重建技術，提供更具立體感與直覺化的影像分析功能，協助專業判讀並出具報告。

法務部表示，高階電腦斷層設備與智慧影像資訊AI系統不僅輔助法醫在不破壞遺體結構下精準定位，更能在追求真相的同時，落實對逝者的尊嚴維護及對家屬的情感關懷。

法務部長鄭銘謙出席法醫研究所法醫電腦斷層掃描捐贈暨啟動儀式。記者王聖藜／攝影