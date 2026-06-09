台中恐怖社宅房客...縱火揮刀還偷滅火器嚇壞鄰 檢起訴終結亂象

台中市馬姓男子住在東區社宅，但在承租該處的數月內，接連犯下走廊潑酒精縱火 、持刀棍恐嚇鄰居 、砸毀電子鎖、惡意塗鴉 ，甚至竊取公共滅火器等嚴重脫序行為 ，市府強制終止他的租約，並移送檢方偵辦，檢方昨天偵結，依放火燒燬建物未遂等罪起訴。

起訴指出，馬姓男子（42歲）從2024年5月29日起，向台中市住宅發展工程處，承租位於東區的社會住宅「台中公園一期」 ，但馬男在租賃期間，成為公安毒瘤，去年2月4日凌晨0時許，馬男在社宅的公共走廊上，朝地面潑灑酒精並點燃，幸好火勢因酒精燃燒殆盡而自行熄滅，未造成建築物重要結構損壞，同日又手持刀械，在走廊揮舞、門口大聲咆哮，恐嚇同樓層住戶。

去年4月5日晚間22時許，馬男手持鈍器破壞社宅大門的電子鎖，致其凹損，還在大門上惡意塗鴉「中華民國台灣有限企業社」字樣，毀損公物，同年月14日晚間9時許，徒手竊取設置於公共走廊的滅火器 ，隨後又在公共走廊，手持刀械與棍棒持續揮舞，還敲擊牆面，不斷咆哮，恐嚇同樓層住戶，危害公安。

全案由市府提告後，委由第三警分局移送台中地檢署偵辦。

馬男在偵訊時，雖坦承有潑灑酒精點火、持刀棍、拿取滅火器等客觀事實，但卻辯稱點火是「在消毒」，揮刀是因為「覺得房間有人進來過感到恐慌」，敲牆咆哮是「想發出聲音讓大家知道沒在做什麼」，更稱拿走滅火器「只是借用」。

檢方綜合勘驗監視器影像截圖、報案紀錄單、證人證述後，認定馬男涉犯放火燒燬現供人使用住宅未遂、恐嚇、毀損、竊盜等罪，依法起訴。