彰化師鐸獎幼兒園主任超收學費、虛報補助 檢起訴求重刑12年

彰化縣某國小附設幼兒園楊姓主任遭檢舉涉嫌超收學費，彰化地檢署指揮偵辦後，全案偵結。檢方認定楊女長期以不實收費、虛報補助及偽造文書等方式，侵吞家長財物及公部門補助款，涉犯貪污治罪條例、詐欺、偽造文書、洗錢防制法及商業會計法等罪嫌，依法提起公訴，求處有期徒刑12年，楊女詐取及不法獲利逾470萬元，檢方不法所得聲請沒收或追徵。

檢方指出，楊女自110學年度起至2026年2月間，製作未依規定標示收退費基準的不實收費通知單，向家長超收註冊費及加托費，並以隱匿或保留正式收據方式，使會計人員誤認收費合法，累計詐取家長財物逾240萬元。此外，她亦在各項代辦費及活動收費中收取高於成本的金額，差額未繳入公庫或退還家長，另涉不當獲利逾百萬元。

除向家長超收外，楊女另以「共餐」為由向園內教職員收取餐費，誆稱繳費即可與幼生共餐，實際上並未增購食材，收取款項後全數挪為私用，涉案金額約13萬餘元。檢方並查出，楊女為提高補助款額，涉嫌於公務系統中虛增延長照顧及加托幼生人數，並偽造簽到及出勤紀錄，詐領相關鐘點費與補助經費；另以母親黃女及幼生家長徐女、助理員巫女等名義虛報助理員經費，再透過多個帳戶申領資金以規避查核。

此外，楊女為核銷餐點費用，明知未實際向食品廠採購，仍與廠商張姓負責人及員工林女、戴女等人勾結開立不實發票，作為請款依據，並涉及資金流向安排，另涉違反洗錢防制法。檢方認為，全案手法系統性且長期進行，已嚴重破壞公務經費管理制度。

楊女在幼教界服務近30年，曾獲教育部教學卓越獎及師鐸獎肯定，爆發弊案，震憾彰化教育界。檢察官審酌其身為具授權公務員身分之主管人員，卻濫用職權圖利自己，情節重大，具體求處有期徒刑12年；其母黃女涉協助詐領補助款，求刑7年6月，其餘被告包括家長、助理員及廠商分別依法起訴，不法所得並聲請法院宣告沒收或追徵。