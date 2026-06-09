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高金素梅涉貪完成分案由「他」審 張俊傑是否續押傍晚開庭

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

立委高金素梅涉貪案今移審法院，台北地院完成分案，由林承歆法官承審。全案唯一羈押被告即高金素梅的前助理張俊傑被控涉詐領助理費、補助款近千萬，法官預計下午開羈押庭決定張是否繼續羈押。

林承歆今年3月審理太子集團（Prince Group）在台洗錢案，諭知偵查中羈押的天旭公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯共9人交保，檢方就8人交保裁定抗告，抗告案被台灣高等法院駁回，林承歆是否審問後也諭令張俊傑交保？視案情發展而定。

張俊傑羈押禁見迄今近4月，偵查中多次提訊只承認違反公司法、醫療器材管理法，關於詐領助理費、詐領補助款等重罪均矢口否認犯行。

檢方指控，高金素梅明知張俊傑因健康因素、協助照料孫女及返回台中照顧母親，多在家處理私務，未實際從事公費助理職務，卻涉於2013年1月1日至2014年1月31日申報為高金素梅的公費助理，詐取酬金53萬8155元。

張俊傑2013年3月15日透過個人助理高智偉自次女雲雅舜名下銀行轉匯300萬元至「十一音像」公司帳戶，充當公司設立資本，音像公司2013年3月21日核准設立登記後，張再於5月28日指示高智偉提領現金250萬元，將其中200萬元、50萬元分別存另2個帳戶。

張俊傑2015年至2018年利用「多族群協會」舉辦原住民射箭賽、歌謠演唱活動，向政府機關及國營事業依次詐取306萬4000元、190萬9000元、228萬6000元、207萬6000元，合計詐領款項為933萬5000元，將犯罪所得436萬2000元以現金提領製造斷點涉及洗錢。

此外，高金素梅授權張俊傑對外蒐集人頭供自境外輸入快篩試劑之用，允諾每人頭輸入100劑快篩試劑經保留部分後，統交由高金素梅團隊統籌運用，張於2022年5月至6月將廈門寶太公司無償提供的7萬4400劑快篩試劑輸入台灣境內，涉違反醫材法。

檢方認為，張俊傑長期擔任高金素梅國會辦公室主任及助理，卻與高金素梅詐領公費助理補助費及詐領補助款，建請法院從重量處有期徒刑16年以上之刑。

立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅。圖／聯合報系資料照片

立委高金素梅辦公室前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅辦公室前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片

高金素梅 張俊傑 台灣高等法院

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