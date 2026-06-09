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金門最大地下賭場遭斷水斷電 縣府祭鐵腕封殺違規桌遊館

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門近年棋牌社、桌遊館快速擴張，縣府統計，全縣目前列管場所中有14家是在113年至114年間成立，占總數約87%。其中位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博，縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，今日上午已依法執行停止供水供電措施，展現整頓決心。

警方指出，近年桌遊館以休閒娛樂名義經營，但部分場所衍生治安疑慮，專案清查期間，共查獲違反《刑法》賭博罪及《菸害防制法》、《建築法》、《都市計畫法》等相關行政違規案件7件，並移請縣府各主管機關裁處，透過刑事查緝及第三方警政行政干預措施，轄內桌遊館已由高峰時的14家減少至目前7家。

其中，位於榜林圓環附近的一家桌遊館因規模龐大備受矚目；據了解，業者斥資近4000萬元打造，一、二樓營業空間合計約140坪，被地方人士形容為「金門最大地下賭場」。警方日前執行搜索時，查扣賭桌、麻將桌、發牌器具、籌碼及大批現金，並搬回超過200箱撲克牌作為證物，全案已移送司法機關偵辦。

縣府表示，該場所登記作為D-1類休閒活動場館使用，依法須定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，以確認防火避難設施、防火區劃及逃生動線等安全項目符合規定。

經查，業者長期未依規定辦理申報，縣府今年3月6日依《建築法》裁罰6萬元，並限期於4月12日前改善；但期限屆滿後仍未完成申報，縣府5月14日再度開罰10萬元，累計裁罰16萬元，並同步祭出停止供水供電處分。

縣府指出，建築物公共安全檢查制度目的在於透過專業檢測掌握場所安全狀況，避免公共危險發生；該場所長期未依規定辦理申報，主管機關無法掌握建築安全情形，加上場所出入人員複雜，又曾遭警方查獲涉賭，具有較高公共安全與治安風險，因此依法執行斷水斷電，並列為專案列管對象。

縣府強調，停止供水供電屬建築管理法令授權的行政措施，處分依據是違反建築物公共安全檢查申報規定，與賭博案件後續司法偵辦分屬不同法律關係。未來業者若完成改善並符合相關法令規定，仍可依法申請恢復供水供電。

縣府表示，未來將持續結合警察、消防等單位加強聯合稽查，落實建築物公共安全管理，遏止違規營業及治安風險場所，維護民眾生命財產安全。

金門近年棋牌社、桌遊館快速擴張，全縣目前列管場所中有14家是在113年至114年間成立，其中位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博。圖／警方提供
金門近年棋牌社、桌遊館快速擴張，全縣目前列管場所中有14家是在113年至114年間成立，其中位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博。圖／警方提供

位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博，縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，今日已依法執行斷水斷電措施。圖／民眾提供
位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博，縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，今日已依法執行斷水斷電措施。圖／民眾提供

位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博，縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，今日已依法執行斷水斷電措施。圖／縣府提供
位於金寧鄉榜林地區的一家大型桌遊館，日前遭警方查獲涉嫌經營賭博，縣府認定長期違反建築物公共安全管理規定，今日已依法執行斷水斷電措施。圖／縣府提供

金門 桌遊 賭場

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