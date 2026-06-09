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刑事局前副局長討債涉恐嚇「一定讓你進去關」 判刑7月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

刑事警察局前副局長黃建榮捲入「88會館案」遭拔官，另被控無息借款1000萬元轉借逸居公司負責人答姓女子，討債時恐嚇答女「我是刑事局副局長、做筆錄咬死你」要求支票提早兌現，黃否認犯罪，台北地院今依恐嚇罪判黃有期徒刑7月。可上訴。

黃建榮曾任台南市刑大大隊長、瑞芳分局長、新北市刑大大隊長、保一總隊副總隊長、嘉義市警察局長，因捲入案「88會館案」降調警政署法制室專門委員。

黃今年3月出庭否認犯罪，表示答女於起訴書裡提供的事證與事實不符，他單純是向答女要錢，沒有必要恐嚇，還表示自己才是詐騙案被害人，希望司法還公道。

檢方調查，2022年5月黃建榮透過女友林秋宜獲悉答女要借錢，向李姓友人無息借款1000萬元轉借答女，約定月息1.5分，由答女開立1000萬元支票做為借款擔保。

2023年5月借款期限將至，答女無力清償，請黃建榮將第1年的借款清償期延長1年，黃建榮再要求2年的利息改為每月以月息2分計算，答女重新開立240萬元支票，另外將之前的1000萬元支票作廢，重新開1張1000萬元的支票交給黃建榮。

2022年11月爆發「88會館案」，黃建榮怕放高利貸的事被調查，2023年8月25日到台北市大安區找答女恫嚇「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到2024年7月1日才兌現」，黃稱「如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」。

檢方查出，答女後來在餐廳交付4張、總計面額1100萬元的支票給黃建榮，黃則將答女之前開的1000萬元及240萬元的支票還給答女，黃取得1100萬元的4張支票，將錢存入胞妹的帳戶，再將1000萬元還給李姓友人。

答女還錢，黃建榮透過女友去新北地檢署檢舉答女涉嫌吸金，答女反控黃建榮恐嚇，檢方偵辦將黃起訴。

刑事局前副局長黃建榮。圖／聯合報系資料照片
刑事局前副局長黃建榮。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 警察 刑事局

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