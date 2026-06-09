不滿護理師先協助緊急病患 他怒嗆「我要殺她」判刑3月

馮姓男子不滿按下服務鈴後，佳里奇美醫院護理師優先處理狀況較緊急的病患，而不先協助他的祖母，竟口出三字經怒嗆「你就不要下班」，另名護理師趕往瞭解，馮再嗆「我要殺她、我的刀子勒」；台南地院認定馮造成護理師心生畏懼，依違反醫療法判刑3月。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，馮姓男子2023年11月24日上午11時許在台南市佳里區奇美醫療財團法人佳里奇美醫院7樓病房內，因見臥床祖母點滴注射完畢且發生逆流情形，按鈴請求協助；護理師進入病房，但表示要優先處理另一床較為危急的病患，請馮等一下。

馮因此心生不滿，以台語說「破格、幹你娘、你家就不要死人、你就不要下班」，致該名護理師心生畏懼；馮還向醫院投訴，另一名護理師中午12時許前往瞭解時，馮竟當面稱「我要殺她、刀子勒？我的刀子勒」，其言行導致當天接觸的兩名護理師均心生恐懼，報警處理。

檢方偵訊時，馮承認犯行，認定其一行為觸犯恐嚇及妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，從一重依違反醫療法提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院審理時，認定馮對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨害執行醫療或救護業務。

法院指出，馮基於單一行為決意，於密切接近時間、地點所為，在法律評價上應視為數個舉動接續施行，合為包括一行為予以評價，並從一重論以一個妨害醫事人員執行醫療業務罪；馮在法院安排調解期日，經合法通知，無故不到庭，顯然無賠償意願。

法院審酌，馮姓男子妨害醫事人員執行業務，損害醫病關係，所為殊值非難；且言詞、舉止亦使兩名護理師心生畏懼，侵害其等自由法益，侵害程度非輕，考量其承認犯行、犯罪動機、目的、手段，及智識程度、經濟狀況、家庭背景等，判處有期徒刑3月。