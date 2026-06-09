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「佛心法官」兩度裁定毒駕無保請回 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

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兩度裁定毒駕無保請回法官是他 斷腿警家屬籲司法回應社會期待

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化近日接連發生毒駕運送瓦斯桶及毒駕通緝犯衝撞警方案件，檢方均向法院聲請羈押，但法院皆裁定無保請回。法務部長鄭銘謙證實，兩案均由同一名法官裁定，引發外界關注。遭毒駕犯撞斷右腿的埔鹽分駐所長陳國銘之子今天表示，社會大眾普遍痛恨毒駕行為，司法審查應採取更嚴格標準，才能回應民眾對社會安全的期待。

彰化縣5月30日發生一起毒駕事故，一名江姓男子駕駛載滿瓦斯桶的小貨車撞上路邊停放車輛，經唾液快篩呈毒品陽性反應；6月4日又發生毒駕通緝犯衝撞警察案件，造成埔鹽分駐所長陳國銘雙腿骨折重傷。經了解，兩案皆由彰化地院法官陳德池裁定無保請回。

其中，載運瓦斯桶毒駕案部分，檢方不服裁定於6月1日提出抗告，經台中高分院撤銷原裁定發回更裁後，彰化地院昨重開羈押庭，已裁准預防性羈押。

毒駕通緝犯衝撞警案檢方已提出抗告，陳國銘的兒子表示，嫌犯撞傷的甚至是執法人員，法院卻連交保金都未命繳納便裁定請回，令家屬難以理解。不過他仍強調尊重法官專業判斷，盼法院審理時能完全依據客觀專業，而非受個人因素影響。

陳德池為東吳大學法律研究所碩士、司法官訓練所第47期結業，長期在彰化地院擔任刑事庭法官，專長為公共危險及毒品案件審理。過去曾擔任震驚全台的日月明功案審理法官，並引用哲學家漢娜．鄂蘭「平庸的邪惡」來解釋成員盲從的行為。

此外，他也是彰化首件國民法官案件的受命法官。該案被告吳柏翰因毒駕高速撞死下班員警高偉倫，在國民法官參與審理下，最終遭判刑8年6月定讞。

陳德池過去也曾因「罵人龜兒子無罪」判決及聲請刑法公然侮辱罪釋憲等事件受到關注。由於審案時常從多面向考量案情，外界曾給予「佛心法官」評價；對此，陳國銘的兒子則表示不便評論。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

被毒駕犯撞斷右腿的埔鹽分駐所長陳國銘目前仍住院治療。圖／讀者提供
被毒駕犯撞斷右腿的埔鹽分駐所長陳國銘目前仍住院治療。圖／讀者提供

彰化地院法官陳德池依據卷內證據事實，裁定瓦斯車駕駛及輾斷所長腿施姓毒駕男裁定無保請回。圖／擷自彰化地院官網
彰化地院法官陳德池依據卷內證據事實，裁定瓦斯車駕駛及輾斷所長腿施姓毒駕男裁定無保請回。圖／擷自彰化地院官網

毒駕 鄭銘謙 彰化

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