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徐春鶯涉反滲透法案辯論終結 200萬交保加科技監控8/11宣判

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸，遭檢方依反滲透法等罪起訴。新北地方法院今辯論終結，徐春鶯就反滲透法及違法掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台部分否認犯罪，僅承認從事地下匯兌服務陸配，以及向合作金庫詐貸2600餘萬，合議庭則裁定她以200萬交保，全案將於8月11日上午宣判。

合議庭對於徐春鶯交保，另附帶條件包括限制住居、出境、出海，未經法院允許，活動範圍不僅限於台北及新北市，或有醫療等其他需要離開雙北，須經法案同意，否則將逕行拘提和羈押。除配戴電子腳鐐，並於每日10時、21時以配發的科技監控手機線上報到。

徐女涉嫌與中共民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任楊文濤、民革上海市委祖統會前副主任孫憲合作，藉由服務陸配建立聯繫管道，長期彙報國內各式輿情，並於2022年台北市長選舉及2024年總統選舉中，為候選人宣傳、站台、造勢、

且徐春鶯明知孫憲無商務交流之意，仍找人頭公司提供虛偽在職證明等申請文件，以該公司為邀請單位，申請孫男來台進行商務活動交流，隱匿其身分，規避申請書中應填載「申請人未曾任中國大陸地區黨務、行政、軍事或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員者」等內容。

此外，徐女另涉非法辦理新台幣、人民幣或美金的匯兌業務，合計匯兌金額達2875萬餘元，犯罪所得為247969 元；以及以虛偽不實的薪資證明、勞工保險等資料，替卜姓友人偽造財力證明，向銀行貸款2697萬元。

出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸案，新北地院今辯論終結，合議庭則裁定她以200萬交保。圖／聯合報系資料照片
出身陸配的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因涉嫌受陸方指示介選、從事地下匯兌及詐貸案，新北地院今辯論終結，合議庭則裁定她以200萬交保。圖／聯合報系資料照片

徐春鶯 陸配 雙北

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