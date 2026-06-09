拒當口罩國家隊…私賣高價牟利 二審認罪獲判緩刑

藍吉訶德公司負責人藍勝威6年前拒絕加入口罩國家隊，卻私下做醫用口罩再高價販售，牟利2000萬元，一審依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例判刑1年10月、公司科罰200萬元。案件上訴，台灣高等法院改依傳染病防治法判刑1年10月，緩刑5年，並應向公庫支付100萬元，可上訴。

檢方起訴指出，藍吉訶德公司原先領有製造醫療器材許可證，2019年12月間屆期失效，不過因應新冠肺炎疫情爆發，衛生福利部2020年1月底開始徵用口罩，並於同年2月間向藍徵用醫療及外科手術口罩，他卻以「現在沒有生產醫療口罩」為由拒絕。

藍卻私下大量生產，再以每片12到16元價格批售，比當時政府公告每片5元的定價超出2至3倍，大賺2095萬餘元國難財。檢方搜索查扣逾38萬片口罩與製造原料，並凍結財產，2021年10月間偵結起訴。

法院審理時，藍堅決否認自己有生產或販售醫療口罩，但根據證人證詞和LINE對話上的交易紀錄，認定他在販售口罩時，曾出示檢驗報告，聲稱自家所產的口罩具備過濾細菌的功效，屬於醫療口罩，藍為了規避查緝，假以「平面口罩」來掩飾，又趁疫情嚴峻、民眾急需防疫物資、口罩供不應求之際，將原本每片只要1.2至3元的口罩，漲成12至16元不等牟利，情節重大。

一審依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處1年10月徒刑；藍吉軻德公司則因其代表人執行業務犯醫療器材管理法處罰金200萬元，並沒收609萬8600元。

案件上訴，高院認為藍應以傳染病防治法來論處，一審判決有違法之處，且藍在二審終知所悔悟，坦認全部犯行，與一審相較，量刑基礎確有變更。

高院今撤銷一審判決，且因藍沒有前科，因此宣告緩刑5年，並應向公庫支付 100萬元，及接受法治教育課程3場次，藉以達嚇阻犯罪及遏止再犯。