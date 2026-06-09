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土地糾紛架梯翻牆噴漆 男侵入鄰居後院寫「私人土地」得賠4萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子因與鄰居發生土地界線糾紛，前年初架設木梯攀越圍牆進入李姓鄰居後院，在牆上、盆栽噴漆「私人土地」，鄰居提告求償精神慰撫金，一審判決張男應賠4萬元，張男不服上訴，二審仍認張男嚴重侵害居住安寧與隱私權，判決駁回上訴，全案確定。

判決指出，張姓男子認自己所有的土地，遭到李姓鄰居的房屋後院佔用，2024年3月17日下午2時43分許，張男未經同意，在李女住處後院圍牆旁架設木梯，從圍牆外地勢較高的道路，爬入下方的李女後院。

張男侵入後，不僅持噴漆在圍牆上噴上「私人土地」及自認的界線，甚至連李女所有的雞蛋花盆栽也遭波及，離去時還將木梯直接遺留在後院，李女狀告民、刑事責任。

刑事部分，張男被依侵入住宅罪，判拘役30日確定，民事部分，張男也被法官判需賠4萬元。

張男針對民事判賠部分，提出上訴，主張他是由地勢較高的擋土牆架設梯子，爬至「屬於自己土地範圍」的後院，並強調該區域為開放空間，不是住宅的私密領域。

張男也主張，李女未提出精神科或心理治療紀錄等相關證據，無從證明受有精神上損失，也強調自己還有每月四萬多元的房貸要繳，需撫養雙親、無業的配偶、4名子女，此案刑事的易科罰金，造成他精神壓力沉重，導致操作砂輪機時發生工傷事故，判賠4萬元過高，請求院方酌減 。

二審審認，縱使張男認為土地確實遭越界佔用，仍應循合法正當的途徑尋求救濟，並非得以執此作為侵入他人住宅後院的正當理由。

法官指出，張男未經同意擅闖住處後院，已嚴重侵害被害人的居住安寧權及隱私權，且屬情節重大，此種非財產上損害之請求，並不以被害人必須提出診斷證明書或心理治療紀錄為必要。

法官表示，張男因司法訴訟承受精神壓力而發生工傷事故，與被害人所受損害毫無關聯，非法庭審酌慰撫金的考量因素，認定賠償4萬元適當，駁回上訴，全案確定。

台中市張姓男子架踢進入鄰居家噴漆，台中地院判張男需賠4萬元確定。示意圖／本報資料照
台中市張姓男子架踢進入鄰居家噴漆，台中地院判張男需賠4萬元確定。示意圖／本報資料照

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