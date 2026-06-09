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慘賠833倍！偷功德箱釣出「6元」硬幣 苗栗男子被判5000元罰金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣一名慣偷宮廟香油錢的林姓男子，日前潛入一間宮廟，以自製的「棉線纏雙面膠」伸入功德箱內「釣」香油錢時，犯行曝光遭警方逮捕，並查扣他釣出的「6元」硬幣贓物，依法送辦；全案苗栗地院近日審結，依竊盜罪判處林男罰金5000元，讓林男慘賠833倍。

判決書指出，林男過去就曾因為多次流竄各宮廟偷竊香油錢，日前被彰化地院判處拘役50日。未料，他竟不知悔改，今年4月3日清晨7點多，他又侵入苗栗縣一間宮廟，見廟內功德箱無人看管，隨即掏出2條自製的「棉線纏雙面膠」工具，當場在功德箱前玩起「釣錢遊戲」。

林男小心忙碌只成功黏出6塊錢，廟方管理人員透過監視器，發現竟有人偷竊神明香油錢，氣得報警逮人。

苗栗地院法官審理後認為，林男已有多次竊盜前科，明顯欠缺尊重他人財產權之觀念，本應嚴懲；惟念及他犯罪手段尚屬平和，且犯後坦承不諱，最終判處罰金5000元，如易服勞役以1000元折算1日；2條「釣錢神器」則被沒收。

這起偷竊宮廟香油錢案件，廟方雖僅損失6元，但林姓慣犯最後被判處罰金5000元，得不償失。圖／本報資料照片
這起偷竊宮廟香油錢案件，廟方雖僅損失6元，但林姓慣犯最後被判處罰金5000元，得不償失。圖／本報資料照片

苗栗 苗栗縣 竊盜

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