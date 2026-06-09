酒後深夜想投宿櫃台均無人無法入住 他大鬧台南民宿旅館判刑6月

陳姓男子飲酒後深夜分別走進台南市一間民宿與旅館，均因櫃台無人無法辦理入住，不滿大鬧；他憤而推倒桌椅、販賣機台、飲水機、冰箱及除濕機等，還持滅火器四處噴灑，更恐嚇準備報警的客人；陳辯稱只是想找地方安頓，台南地院依恐嚇、毀損罪判刑6月。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，陳姓男子今年1月19日晚間飲酒後，於11時52分走進台南市中西區慈聖街一間民宿想要投宿，結果因為櫃台沒人，無人理會他，他竟推倒桌椅、自動CHECK IN機台、自動販賣機台，並丟擲物品、持滅火器四處噴灑，又持滅火器敲擊桌面。

民宿內的楊姓客人看到陳在大鬧，打算報警，陳竟恫稱「你們負責人不出來，我就把這裡放火燒掉」，致楊心生畏懼；陳的行為導致自動CHECK IN機台、自動販賣機台毀損，且民宿內部（含沙發）均因被滅火器噴灑而汙損失去美觀效用。

陳在民眾鬧完後，隨後又離開並走進附近尊王路另一間旅館，同樣因為櫃台沒人、無人理會他，便在旅館1樓將電話、刷卡機、電腦、置物櫃、安全帽等物丟擲在地；並至2樓踢踹房門、砸毀電視及杯子，在3樓砸毀電視及杯子、翻倒飲水機、冰箱及除濕機等物。

陳的行為導致電視2台、除濕機1台及杯子數個均毀損，飲水機水管破裂；民宿、旅館的黃姓、吳姓負責人得知後，均報警提告。轄區第二警分局海安派出所循線將陳帶回，偵訊時，陳辯稱當時有喝酒，只是想趕快找地方安頓下來，沒有真的放火，且旅館的飲水機和水管破裂應該與他無關。

檢方將陳依毀損、恐嚇等罪嫌提起公訴，法院審理時，陳認罪，法院認為宜不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑，認定陳觸犯毀損罪、恐嚇罪，行為雖前後接連發生，惟其行為侵害法益對象不同，且時間、地點、被害人均不同，為另行起意所為，應分別論處。

法院審酌，陳為智識成熟之成年人，於飲酒後投宿旅館，竟因二家旅館櫃檯沒人，無法辦理入住，即徒手砸毀櫃台物品及房間內飲水機、冰箱等物，甚至出言恐嚇；陳的犯行使民宿、旅館受有財產上損害，對住宿客人造成心理畏懼，所為任意侵犯他人財產、恣意恐嚇他人，目無法紀。

考量陳承認犯行、犯後態度尚可，法院通知調解時，被害人未到場，因此陳迄今尚未賠償被害人所受損失；兼程陳的犯罪動機、手段，及其教育程度、職業、家庭背景等，其所犯3罪，分別依毀損罪判刑2月、4月，恐嚇罪判刑2月，應執行有期徒刑6月。

陳姓男子飲酒後深夜分別走進台南市一間民宿與旅館，均因櫃台無人無法辦理入住，不滿大鬧，台南地院依恐嚇、毀損罪判刑6月。記者袁志豪／翻攝