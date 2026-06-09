快訊

新竹氣爆奪2命！麵包店夫妻睡夢中遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

出招「鎖卡」9樓住戶電梯磁扣 管委會幹部3人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市某社區管理委員會前林姓主委、總幹事轉任警衛的鄭姓男子及其胞妹鄭姓顧問等3人，涉嫌在管委會尚未取得強制遷離的確定判決，刪除9樓住戶電梯磁扣電磁紀錄，導致住戶無法搭電梯回家。台北地檢署偵結，依刑法刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴。

起訴指出，林姓前主委在主持區分所有權人會議時，表決通過對住戶強制遷離案，林等3人明知管委會尚未取得強制遷移的確定判決，竟以裝設電梯刷卡機管制住戶通行至住家樓層，妨害使用電梯權利，並在2024年2月開會以維護社區安全為由，通過電梯加裝固定樓層磁扣的議案。

檢方追查，社區管委會的前總幹事及顧問鄭姓兄妹，涉嫌與不知情的廠商聯繫安裝電梯刷卡機等設備，並提供住戶名單設定電磁紀錄，又在2024年4月1日利用工程師示範如何將特定住戶「鎖卡」、變成「無效卡片」時，讓不知情的工程師操作刪除已建檔的住戶序號電磁紀錄，導致9樓的2名住戶拿到磁扣時，就無法正常搭電梯、使用磁扣感應回到住家樓層，妨害搭乘電梯權利。

檢方認定，林等3人涉犯刑法強制、無故刪除他人電磁紀錄罪嫌，從重依刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴。

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照

管委會 電梯 住戶

延伸閱讀

台中律師服替代役竊法院內部文件…涉妨害電腦使用與洩密一審判刑

「雙老」嚴重北市10萬棟老公寓日常令人鼻酸 陳冠安提簡化電梯補助

湖南外送員「電梯內40秒拉屎」！單手脫褲、另手提餐…屋主報警

檢重罪起訴求刑12年6月 高金喊冤

相關新聞

華訊綠能充電樁投資攏系假！吸金1.9億 總裁潛逃、執行長聲押禁見

華訊電能公司被控利用世貿中心加盟展機會，抑或是臉書廣告，要民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，調查局機站昨天搜索約談14人到案，由於總裁「陳建寰」逃亡，台北地檢署清晨依違反銀行法罪聲押禁見執行長謝博鈞等3人。

酒後深夜想投宿櫃台均無人無法入住 他大鬧台南民宿旅館判刑6月

陳姓男子飲酒後深夜分別走進台南市一間民宿與旅館，均因櫃台無人無法辦理入住，不滿大鬧；他憤而推倒桌椅、販賣機台、飲水機、冰箱及除濕機等，還持滅火器四處噴灑，更恐嚇準備報警的客人；陳辯稱只是想找地方安頓，台南地院依恐嚇、毀損罪判刑6月。可上訴。

出招「鎖卡」9樓住戶電梯磁扣 管委會幹部3人起訴

台北市某社區管理委員會前林姓主委、總幹事轉任警衛的鄭姓男子及其胞妹鄭姓顧問等3人，涉嫌在管委會尚未取得強制遷離的確定判決，刪除9樓住戶的電梯磁扣電磁紀錄，導致住戶無法搭電梯回家。台北地檢署偵結，依刑法刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴。

八旬老翁為飲食問題與妻口角...拿起菜刀砍殺頸部 南檢殺人未遂罪起訴

80多歲蘇姓老翁因男尊女卑觀念，過去已有辱罵妻子、打巴掌等家暴情況，日前他清晨與妻子在廚房為飲食問題發生口角，竟隨手拿起菜刀朝妻子頸部砍殺，導致妻子頸部重創、大量失血，幸家人及時送醫才救回一命；台南地檢署偵訊後，昨天將蘇依殺人未遂罪提起公訴。

林姿妙親信貪汙詐財6500萬...他已入監服刑 再累計判73年2月定讞

宜蘭縣公共造產基金前專員許智信被控以「縣長秘書」名義詐欺、貪汙6500萬元，其中七罪已判刑2年6月定讞而入監服刑。最高法院針對另外十罪部分，各判處7年2月至7年10月不等徒刑，累計刑期達73年2月定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

半夜徘徊女同事住處...狂聞安全帽與原味鞋 痴情男涉跟騷法判刑3月

台中市林姓男子單戀前女同事，從3年前長期在半夜於女方住處外，站崗徘徊，甚至變態拿起女方的安全帽與布鞋狂聞，被害女子不堪其擾報警提告，一審依違反跟騷法，判刑3月，得易科。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。