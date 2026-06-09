出招「鎖卡」9樓住戶電梯磁扣 管委會幹部3人起訴

台北市某社區管理委員會前林姓主委、總幹事轉任警衛的鄭姓男子及其胞妹鄭姓顧問等3人，涉嫌在管委會尚未取得強制遷離的確定判決，刪除9樓住戶的電梯磁扣電磁紀錄，導致住戶無法搭電梯回家。台北地檢署偵結，依刑法刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴。

起訴指出，林姓前主委在主持區分所有權人會議時，表決通過對住戶強制遷離案，林等3人明知管委會尚未取得強制遷移的確定判決，竟以裝設電梯刷卡機管制住戶通行至住家樓層，妨害使用電梯權利，並在2024年2月開會以維護社區安全為由，通過電梯加裝固定樓層磁扣的議案。

檢方追查，社區管委會的前總幹事及顧問鄭姓兄妹，涉嫌與不知情的廠商聯繫安裝電梯刷卡機等設備，並提供住戶名單設定電磁紀錄，又在2024年4月1日利用工程師示範如何將特定住戶「鎖卡」、變成「無效卡片」時，讓不知情的工程師操作刪除已建檔的住戶序號電磁紀錄，導致9樓的2名住戶拿到磁扣時，就無法正常搭電梯、使用磁扣感應回到住家樓層，妨害搭乘電梯權利。

檢方認定，林等3人涉犯刑法強制、無故刪除他人電磁紀錄罪嫌，從重依刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴。