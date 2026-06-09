八旬老翁為飲食問題與妻口角...拿起菜刀砍殺頸部 南檢殺人未遂罪起訴

80多歲蘇姓老翁因男尊女卑觀念，過去已有辱罵妻子、打巴掌等家暴情況，日前他清晨與妻子在廚房為飲食問題發生口角，竟隨手拿起菜刀朝妻子頸部砍殺，導致妻子頸部重創、大量失血，幸家人及時送醫才救回一命；台南地檢署偵訊後，昨天將蘇依殺人未遂罪提起公訴。

據了解，蘇姓男子與其蘇姓妻子年紀都已80多歲，家中子女都已成年外出工作，僅有二兒子與父母一起住在台南市善化區老家；蘇姓老翁因觀念屬於男尊女卑，過去已有對妻子辱罵、打巴掌等家暴情況。這次2人是在廚房為飲食問題爆發口角，蘇竟暴怒就拿起菜刀砍妻子。

起訴書指出，蘇姓男子對蘇姓妻子不滿，今年4月13日清晨5時30分，在住家廚房拿起菜刀，朝妻子頸部砍殺，導致妻子受有頸部深層撕裂傷，經家人發現及時送醫救治，幸未死亡；案經善化警分局調查偵辦，將蘇姓老翁依殺人罪移送偵辦。

檢方偵訊後，認定蘇姓老翁犯行明確，依殺人未遂罪嫌及刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。