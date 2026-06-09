半夜徘徊女同事住處...狂聞安全帽與原味鞋 痴情男涉跟騷法判刑3月

台中市林姓男子單戀前女同事，從3年前長期在半夜於女方住處外，站崗徘徊，甚至變態拿起女方的安全帽與布鞋狂聞，被害女子不堪其擾報警提告，一審依違反跟騷法，判刑3月，得易科。

判決指出，林姓男子曾與一名女子是同事關係，林男因單方面對甲女有好感，明知雙方並不熟識，從2023年開始，除跟蹤女子返回住處外，還每隔1至2個月，便會在半夜前往甲女住處外徘徊，甚至有將女子放在機車上的安全帽拿起來聞，以及將女子鞋櫃內的布鞋，拿起來聞後放回原處的行徑，全被監視器拍下。

女子因不堪其擾，心生畏怖，嚴重影響其日常生活與社會活動，因此向霧峰警分局提出告訴，檢方依違反跟騷法起訴。

台中地院審認，林男基於單一目的，反覆且持續地對女子實行跟蹤騷擾，已違反跟騷法，考量林男在犯後坦承犯行，但未能與告訴人達成調解，以及林男犯案動機、目的、手段、騷擾時間長短等情狀後，判林男3月徒刑，得易科9萬元，仍可上訴。