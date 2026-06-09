參加中醫師資格考「滑手機」作弊判刑 法官：不敬重國家考試

靳姓男子參加中醫師考試，將手機置於大腿附近瀏覽資料，現場監考官發現予以扣考，經考試院考選部告發，檢方依妨害考試未遂罪起訴靳；台北地院審理，判靳拘役55日，得易科罰金5萬5000元。可上訴。

靳2025年6月21日上午9時在國家考場試區參加中醫師考試，應考中醫臨床醫學等，他於考試中將手機置於大腿附近瀏覽，現場郭姓監場人員、王姓系統操作員、楊姓巡場主任觀察靳的作答情形，確認靳持續使用手機作弊，依試場規則對靳予以扣考、不予計分，並將靳移送法辦。

靳辯稱，他當時感覺到手機在震動，只是想要從褲子口袋拿出來關機而已，沒有要上網查網路資料，否認使用手機作弊。

法官認為，靳的手機型號為iPHONE 11，關機是同時按住機身右側的「側邊按鈕」與機身左側的「任一音量按鈕」，操作不需超過1分鐘，不過，從監考人員發現到要求靳交付手機時經過20分鐘，且手機還呈現發熱狀態，如只是關機，很難想像要耗費20分鐘的時間。

法官認為，靳以遮掩方式滑動手機20分鐘以上，必然與通過考試取得中醫師資格有關，否則大可離開試場不受拘束使用手機，靳違法事證明確，應依法論科。

判決書說，靳不思以正途通過中醫師考試，欠缺對於國家考試的敬重，對其他遵守試場規則的考生產生顯不公平的競爭優勢，審酌他犯後矢口否認犯行，考量犯罪動機等，依法量處拘役55日之刑。