赴美留學未歸逃兵遭判6月不給緩刑 法官：杜絕役男逃避兵役錯誤認知

台中市謝姓男子以出國就學為由，申請出境赴美，卻在年滿24歲的法定役男歸國期限屆滿後，遲遲未返國履行兵役義務，經區公所多次發函催告，謝男仍滯留海外未歸，一審審理時，謝男辯稱「中斷一學期需重新開始」，所以在國外完成學業後返台，一審認定謝違法，判刑6月、得易科罰金，法官為杜絕役男花錢買緩刑、逃避兵役的錯誤認知，罕見在判決中言明，謝雖符合緩刑條件，但不予緩刑。

判決指出，謝姓男子（26歲）為法定役齡男子，他在2023年11月間，檢具美國VALENCIA COLLEGE的入學證明，向內政部移民署申請出境就學並獲核准。依據法規，大學以下學歷役男出境就學最高年齡限制為24歲，謝男理應於2024年12月31日前返國。

謝男從出境後即無返國紀錄，台中市北區區公所在2025年1月15日，發函通知謝男及其在台父母等親屬，催告其應於3個月內返國接受徵兵處理，但謝男屆期仍滯留國外，檢方依妨害兵役起訴。

台中地院審理時，謝男坦承逾期未歸，矢口否認有逃避兵役的主觀犯意。他辯稱，國外學校的學制分為春、夏、秋、冬4個學期，若中斷一學期便無法完成該學年課程，需要重新開始，加上經濟壓力與對兵役期限規範認知不足，原預計於2026年才返國服役，並非積極逃避兵役。

法官認為，區公所早已將催告函文合法送達其親屬，謝男所辯之詞更凸顯其明知應歸國，卻有意逾期不歸，實屬臨訟卸責之詞，不足採信。

法官審酌，謝男明知役齡男子皆有服兵役的義務，在核准出境後滯留境外不歸，不僅妨害國家對於兵役事務的有效管理，更破壞兵役制度的公平性，損及台灣潛在國防動員能力，依法判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴，但罕見在判決中敘明，不予緩刑的理由。

法官強調，謝男雖符合無前科的緩刑形式要件，但綜合考量國家兵力動員能量與兵役制度的公平性，為杜絕役男存有「即使出境，只要完成支付一定金額等緩刑條件，即可免除憲法上服兵役義務、脫免妨害兵役刑事責任」的錯誤認知，不宜給予緩刑宣告的寬典。