快訊

新竹氣爆奪2命！麵包店夫妻睡夢中遭磚牆壓死 居民不捨：跟大家感情很好

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿蛇肉店老闆兒講話挑釁 Google評論誣指店內有老鼠小強判拘役

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曹姓男子與蛇肉店的老闆兒子有糾紛，竟遷怒蛇肉店，在Google地圖評論發布留言「你們家老鼠很多還有蛇、看到有小強地上爬店員不處理」等，店家報警提告；曹辯稱是對方兒子在外面說他酒駕被抓到，他很生氣才留言，台南地院依加重誹謗罪判處拘役30日。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，曹姓男子與台南市玉井區一間蛇肉店的老闆兒子有糾紛，去年9月21日上午9時許，曹在網路上以個人帳號至蛇肉店的Google地圖評論發布留言「你們家老鼠很多還有蛇、看到有小強地上爬店員不處理」等，店家報警提告。

檢方偵訊時，曹承認犯行，辯稱被蛇肉店老闆的兒子講話挑釁，到處跟外面不認識的人說他酒駕被抓到，他很不開心；他覺得就很單純被開單罰就了事，對方就對外公開這件事情，他很生氣，才會留言攻擊；檢方依加重誹謗罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，曹因不滿蛇肉店老闆兒子，竟牽連不相關的蛇肉店，任意在Google地圖評論發表攻擊性不實評論，損害店譽及社會評價；考量其智識程度、經濟狀況、家庭背景等，依加重誹謗罪判處拘役30日。

曹姓男子與蛇肉店的老闆兒子有糾紛，竟遷怒蛇肉店，在Google地圖評論發布留言「你們家老鼠很多還有蛇、看到有小強地上爬店員不處理」等。記者袁志豪／攝影
曹姓男子與蛇肉店的老闆兒子有糾紛，竟遷怒蛇肉店，在Google地圖評論發布留言「你們家老鼠很多還有蛇、看到有小強地上爬店員不處理」等。記者袁志豪／攝影

Google 台南 老鼠

延伸閱讀

逢甲豆漿店喝酒喧嘩遭店員制止 惡徒撂人持棒砸店和解賠償獲免關

麥當勞員工徒手一掌拍下！活捉老鼠淡定離開 客人紛紛驚呼

媽媽騎機車到一半尖叫「有蛇！」 超商店員冷靜救援被讚爆

黑吃黑搶車手210萬贓款 落網歹徒求情「曾被騙百萬」

相關新聞

華訊綠能充電樁投資攏系假！吸金1.9億 總裁潛逃、執行長聲押禁見

華訊電能公司被控利用世貿中心加盟展機會，抑或是臉書廣告，要民眾投資「FAFAGO綠能充電樁」，2年內吸金1.9億，調查局機站昨天搜索約談14人到案，由於總裁「陳建寰」逃亡，台北地檢署清晨依違反銀行法罪聲押禁見執行長謝博鈞等3人。

酒後深夜想投宿櫃台均無人無法入住 他大鬧台南民宿旅館判刑6月

陳姓男子飲酒後深夜分別走進台南市一間民宿與旅館，均因櫃台無人無法辦理入住，不滿大鬧；他憤而推倒桌椅、販賣機台、飲水機、冰箱及除濕機等，還持滅火器四處噴灑，更恐嚇準備報警的客人；陳辯稱只是想找地方安頓，台南地院依恐嚇、毀損罪判刑6月。可上訴。

出招「鎖卡」9樓住戶電梯磁扣 管委會幹部3人起訴

台北市某社區管理委員會前林姓主委、總幹事轉任警衛的鄭姓男子及其胞妹鄭姓顧問等3人，涉嫌在管委會尚未取得強制遷離的確定判決，刪除9樓住戶的電梯磁扣電磁紀錄，導致住戶無法搭電梯回家。台北地檢署偵結，依刑法刪除他人電磁紀錄罪嫌起訴。

八旬老翁為飲食問題與妻口角...拿起菜刀砍殺頸部 南檢殺人未遂罪起訴

80多歲蘇姓老翁因男尊女卑觀念，過去已有辱罵妻子、打巴掌等家暴情況，日前他清晨與妻子在廚房為飲食問題發生口角，竟隨手拿起菜刀朝妻子頸部砍殺，導致妻子頸部重創、大量失血，幸家人及時送醫才救回一命；台南地檢署偵訊後，昨天將蘇依殺人未遂罪提起公訴。

林姿妙親信貪汙詐財6500萬...他已入監服刑 再累計判73年2月定讞

宜蘭縣公共造產基金前專員許智信被控以「縣長秘書」名義詐欺、貪汙6500萬元，其中七罪已判刑2年6月定讞而入監服刑。最高法院針對另外十罪部分，各判處7年2月至7年10月不等徒刑，累計刑期達73年2月定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

半夜徘徊女同事住處...狂聞安全帽與原味鞋 痴情男涉跟騷法判刑3月

台中市林姓男子單戀前女同事，從3年前長期在半夜於女方住處外，站崗徘徊，甚至變態拿起女方的安全帽與布鞋狂聞，被害女子不堪其擾報警提告，一審依違反跟騷法，判刑3月，得易科。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。