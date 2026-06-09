不滿蛇肉店老闆兒講話挑釁 Google評論誣指店內有老鼠小強判拘役

曹姓男子與蛇肉店的老闆兒子有糾紛，竟遷怒蛇肉店，在Google地圖評論發布留言「你們家老鼠很多還有蛇、看到有小強地上爬店員不處理」等，店家報警提告；曹辯稱是對方兒子在外面說他酒駕被抓到，他很生氣才留言，台南地院依加重誹謗罪判處拘役30日。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，曹姓男子與台南市玉井區一間蛇肉店的老闆兒子有糾紛，去年9月21日上午9時許，曹在網路上以個人帳號至蛇肉店的Google地圖評論發布留言「你們家老鼠很多還有蛇、看到有小強地上爬店員不處理」等，店家報警提告。

檢方偵訊時，曹承認犯行，辯稱被蛇肉店老闆的兒子講話挑釁，到處跟外面不認識的人說他酒駕被抓到，他很不開心；他覺得就很單純被開單罰就了事，對方就對外公開這件事情，他很生氣，才會留言攻擊；檢方依加重誹謗罪提起公訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，曹因不滿蛇肉店老闆兒子，竟牽連不相關的蛇肉店，任意在Google地圖評論發表攻擊性不實評論，損害店譽及社會評價；考量其智識程度、經濟狀況、家庭背景等，依加重誹謗罪判處拘役30日。