影／鄭文燦涉貪案再開庭 白手套廖俊松是否仍大翻供受矚目

桃園地院審理桃園市前市長鄭文燦涉嫌於華亞科技園區土地開發案收賄，今再度開庭，仍由關鍵證人、白手套廖俊松接受交互詰問。前次五月十九日出庭作證時，針對合併開發、國家重大建設及500萬元交付細節等內容，與起訴書出現多處差異，也讓今天法庭攻防備受關注。

鄭文燦九點廿三分搭廂型車到法院門口，一樣在律師陪同下步入法院，面對媒體詢問是否回應證人指控、最新證詞及外界關注等，仍維持不發一語；公訴蒞庭由主任檢察官吳昇峰率邱健盛、李頎，以及固定列席旁聽的承辦檢察官陳嘉義一行四人提前進入法庭準備。

關鍵證人白手套廖俊松前次開庭時自坦罹癌，羈押期間還發生休克造成腦部缺氧，他還聲稱自己有輕微失智症狀，辯稱偵查期間記憶出現斷層，現在法庭上講的才是真實情況。今日是否維持先前相同說法，成為審理焦點。