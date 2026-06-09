白手套廖俊松翻供衝擊鄭文燦案 楊兆麟律師團今鎖定矛盾證詞交互詰問

鄭文燦涉貪案今天第16度開庭，將由楊兆麟律師團一方續行關鍵證人廖俊松的交互詰問。廖上次庭訊坦承送500萬元進官邸，卻又否認合併開發、國家重大建設是自己期待，甚至稱開發案因鄭涉案「躺在內政部」，前後說法與起訴內容差異，成為辯方今天鎖定焦點。

廖俊松上次庭訊表示，自己將裝有500萬元現金的提袋放在官邸茶几下方，離開前還比出「5」的手勢，鄭文燦則點頭示意，確認知道袋內物品。他並坦言，送完錢回家後「痛哭三天」，內心始終無法接受。

但他對行政過程的描述，卻與檢方起訴內容出現多項落差；檢方認為，9.12公頃土地與40餘公頃土地合併開發，以及申請列入國家重大建設，都是為配合廠商利益推動。

不過廖俊松卻當庭表示，合併開發「根本不是我要的」，涉及大量墳墓遷移，只會讓開發遙遙無期，而9公頃土地申請國家重大建設更是「笑死人」、「吹牛」，對案件沒有任何實際幫助。他甚至批評鄭文燦「嘴巴講、做歸做、吃歸吃」，收了錢卻把事情做得更複雜，並表示原本的開發案如今「躺在內政部」，無法繼續推動。

值得注意的是，廖俊松一方面將開發停滯歸咎於鄭文燦涉案，另方面又承認自己就是將500萬元帶進官邸的交款人，對於行政受阻原因及自身角色的描述，也形成庭訊中的另一項矛盾。

此外，廖俊松也以看守所時曾休克，腦缺氧斷片、罹患大腸癌及輕微失智為由，解釋偵查筆錄與法庭證詞不同，強調現在所述才是真實情況，包括退款時間由偵查中的「一周後」改為「一年後」，以及部分交付細節均有所修正。

預料楊兆麟的律師團今將把握以上矛盾，從五大方向交互詰問，包括合併開發是否真為廖俊松需求、國家重大建設是否具有實際利益、500萬元交付是否足以認定行收賄合意、退款時間為何前後不一，以及廖俊松自承記憶混亂、偵審供述反覆是否影響證詞可信度。

鄭文燦涉貪案今將再次審理，將由台塑集團總管理處前總經理楊兆麟的律師團對廖進行詰問。記者陳恩惠／攝影

鄭文燦涉貪案今天第16度開庭，將續行關鍵證人廖俊松（左）的交互詰問。記者陳恩惠／攝影