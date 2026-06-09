反社會人格能否減刑 檢要求統一見解

蔡姓男子蓄意縱火，一審判有期徒刑五年，二審認為行為時責任能力降低改判三年六月，經最高法院判決確定；代理檢察總長徐錫祥認為，最高法院以蔡「反社會型人格違常」作為減刑考量，判決違背法令，昨提非常上訴。

蔡姓男子向友人討債，二○一四年五月廿三日上午赴友人父親台北市住處尋人未遇，晚間前往在門口屋簷、臥室、客廳縱火，造成整棟住宅燒毀不堪使用，警方獲報到場處理，蔡因點菸不慎引發瓦斯爆炸，依公共危險罪法辦。

非常上訴指出，原判決認蔡反社會型人格違常，屬刑法「精神障礙或其他心智缺陷」，但依精神醫學與心理學界看法，反社會型人格違常有多樣性；原判決採納鑑定書關於蔡「犯案當時有精神障礙或其他心智缺陷」認定，據以適用刑法規定減刑，無視反社會型人格違常屬人格特質而非精神疾病，有判決不適用法則及適用法則不當的違法。

最高檢說，二○二一年高雄市城中城大樓縱火致四十六人死亡案、二○一八年桃園市逆子卅七刀弒母剁頭案，最高法院都認為被告反社會型人格違常，得依刑法規定減免其刑；二○一九年台南市佛堂縱火致七人死亡案、二○一六年台中市油漆公司縱火致三人死亡案，最高院卻認為反社會型人格違常不屬精神疾病，不符減刑要件，致被告刑責輕重南轅北轍。

最高檢指出，蔡男縱火案判決雖非不利於被告，但涉有反社會型人格違常被告應如何量刑的重大法律爭議問題，有統一法令見解必要；反社會型人格違常是否可屬刑法第十九條責任能力事項？行為人反社會型人格違常符合刑法十九條減刑規定，可否再依刑法五十七條的被告「一切情狀」併予審酌？均有審判上疑義。