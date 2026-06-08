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運輸公司近2千筆欠稅罰鍰不繳 屏東分署祭出這招87萬元立刻繳清

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣某運輸公司因積欠營業稅、使用牌照稅、國道通行費（ETC）及違反道路交通管理處罰條例等案件，未結案件累計高達1875筆，逾期未依法繳納，移送行政執行署屏東分署，分署採強力鐵腕手段，查封公司多輛營業用汽車，讓公司積極面對欠款，當天將87萬欠款一次繳清。

屏東分署到現場查封時，該公司負責人的媳婦在現場向執行同仁大吐苦水，無奈稱，近年大環境不佳、公司經營陷空前困境，內部甚至評估是否辦理歇業以停損。

但看到生財工具相繼遭查封，若被拍賣恐徹底斷絕翻身機會，負責人的媳婦在與其他家人商量後，決定積極面對，當場向執行同仁表達高度配合，隨即奔走獲得資金，在現場查封當天中午前立即將87萬餘元的欠款全繳清，為公司車輛「解套」。

屏東分署表示，為貫徹行政院「五打七安」政策及法務部行政執行署「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，行政執行機關對滯欠公法金錢給付義務執行案件，均依法積極調查義務人財產並採取適當措施。屏東分署亦會與移送機關定期就執行業務進行溝通與討論，以維護租稅公平與執法正義。

現場查封汽車。圖／屏東分署提供
現場查封汽車。圖／屏東分署提供

現場查封卡車。圖／屏東分署提供
現場查封卡車。圖／屏東分署提供

屏東 營業稅

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