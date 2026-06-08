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反社會型人格違常可否減刑？ 檢察總長為「縱火案」非常上訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

蔡姓男子蓄意縱火，一審判有期徒刑5年，二審認為他行為時責任能力降低，改判有期徒刑3年6月，經最高法院判決確定；代理檢察總長徐錫祥認為，最高法院以蔡「反社會型人格違常」作為減刑考量，判決違背法令，今提起非常上訴。

蔡姓男子向友人討債，2014年5月23日上午前往友人父親台北市的住處尋人未遇，晚間再度前往友人住處並在門口屋簷、臥室、客廳縱火，造成整棟住宅燒毀不堪使用，警方獲報到場處理，蔡因點菸不慎引發瓦斯爆炸，依公共危險罪法辦。

非常上訴指出，原判決認蔡「反社會型人格違常」屬刑法「精神障礙或其他心智缺陷」，不過，依精神醫學與心理學界看法，「反社會型人格違常」實有多樣性。

最高檢說，原判決採納鑑定書關於蔡「犯案當時有精神障礙或其他心智缺陷」的認定，據以適用刑法規定減刑，無視「反社會型人格違常」屬「人格特質」而非「精神疾病」，自有判決不適用法則及適用法則不當的違法。

最高檢說，2021年10月14日發生的高雄市「城中城」大樓縱火致46人死亡案，以及2018年10月18日發生的桃園市逆子37刀弒母剁頭案，都認為被告「反社會型人格違常」，得依刑法規定減免其刑。

不過，2019年12月14日台南市佛堂縱火致7人死亡案，以及2016年11月11日發生的台中市油漆公司縱火致3人死亡案，最高法院卻認為「反社會型人格違常」不屬於精神疾病，不符減刑要件，因而導致被告的刑責輕重南轅北轍。

最高檢指出，蔡姓男子縱火案判決雖非不利於被告，但涉有「反社會型人格違常」的被告應如何量刑的重大法律爭議問題，具有原則上的重要性，應有統一法令見解必要。

最高檢表示，「反社會型人格違常」是否可屬刑法第19條的責任能力事項？行為人的「反社會型人格違常」符合刑法第19條減刑規定者，可否再依刑法第57條的被告「一切情狀」併予審酌？均有審判上疑義。

最高檢表示，徐錫祥審酌後認為，「反社會型人格違常」不屬於刑法有關減免刑事責任能力考量的事項，因此對蔡的縱火案提起非常上訴。

圖為最高檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為最高檢察署。記者王聖藜／攝影

縱火 徐錫祥 最高法院

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