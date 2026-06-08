性侵害及家暴案預防再犯 法務部保護司：強化社區矯治能量

為提升性侵害及家庭暴力案件之處遇成效，法務部今舉辦家庭暴力暨性侵害付保護管束案件精進訓練，邀請專家學者及具備測謊實務經驗之觀護人，與各地檢署辦理性侵害付保護管束案件觀護人，進行深度研習與經驗交流。

保護司副司長張紜瑋表示，隨著科技進步網路交友、深偽技術及AI合成已成為性侵害案件之常見犯罪手段，為有效防制再犯，需增加測謊技術運用之廣度，以即時掌握受保護管束人犯罪循環之徵兆。

她說，防制再犯還須利用科技設備監控，針對受保護管束人高風險時段與區域實施管控，落實預防性監督，同時靈活運用觀護心理師及社工師之專業，並與警政、衛政等單位建立緊密之合作機制，達到有效資訊交流，共築嚴密的社區監督輔導網絡。

法務部表示，觀護人位於社區矯治的第一線，其專業判斷至關重要，為強化此類案件之風險評估，本次訓練除了經驗傳承、增進現行法律規範及新興科技犯罪手法之認知，並強化運用量表評估危險因子之準確度，確保能有效識別受保護管束人再犯風險並及早採取相關處遇措施。

法務部說，針對家庭暴力與性侵害付保護管束案，將持續強化司法體系的社區矯治能量，透過更專業、更有效的風險管理，達到預防再犯目標。

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