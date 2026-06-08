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「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

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找人頭輸入新冠肺炎快篩 大陸寶太公司無償提供高金團隊逾7.4萬劑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費等案，台北地檢署追查，高金涉嫌以弟媳、辦公室主任女兒等8人名義申請詐領公費助理費等款項共787萬餘元，另透過助理找尋人頭名單，讓大陸廈門寶太公司無償提供7萬4400劑新冠肺炎快篩試劑，發放至各原住民地區。

北檢起訴指出，2022年5月至6月間，政府開放民眾以「個人自用」名義免申請輸入快篩試劑，每人100劑。高金涉嫌授權張俊傑指示屏東縣議員越秋女、高金南區服務處主任麥玲鳳、台東縣金峰鄉鄉民代表會主席高勤書、台東縣議員陳政宗、花蓮縣議員簡智隆、花蓮縣議員程美蓮林廣財等人，對外找人頭從境外輸入快篩試劑，人頭可保留部分快篩，其他交給高金團隊統籌運用。

檢方查出，高金國會辦公室助理呂俠及南區服務處主任麥玲鳳彙整名單後，發電郵給大陸廈門寶太生物科技有限公司聯繫窗口，廈門寶太無償提供7萬4400劑快篩試劑輸入台灣，除了保留給人頭的快篩試劑，其餘安排發放各原住民地區。

詐領國會助理費部費，檢方查出，高金素梅涉以胞弟高金建華的前妻劉沛穎作為人頭，從2008年至2009年申報詐領助理費75萬9629元，款項由胞姊高金秋燕負責使用支配，當作胞弟夫婦對子女的醫療費、教養費等家用支出，直至2009年1月間胞弟夫妻離婚，高金秋燕從劉沛穎帳戶將剩下的助理費29萬餘元，提出存在個人帳戶。

檢方查出，高金素梅國會辦公室前主任張俊傑的女兒，長期旅居大陸從事音樂創作，在2008年至2016年間高金涉以張女當作人頭公費助理詐領388萬5982元。張俊傑在2013年至2014年間返鄉照顧家人，並未從事公費助理職務，高金仍以張的名義申報詐領53萬8155元，讓張個人使用。

檢方指出，高金的國會辦公室主任陳智葟次女出生，高金明知陳實際仍從事國會助理工作，卻用楊姓人頭申報領取助理費，陳則提出公文申請育嬰留職停薪，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼15萬8040元。

檢方追查，高金指派露子吉尤擔任公費助理處理梅園文創公司（即 Giwas Ali餐廳）業務，2014年2月起，調升每月的薪資至1.65萬元，露子吉尤擔任餐廳店長職務，長駐花蓮未在立院從事助理職務，共詐領公費助力費56萬3234元。

高金指派公費助理林怡君處理部落行銷有限公司業務，月薪調升至1.85萬元，並透過張俊傑及處理行政業務的呂俠，以林怡君吳姓母親作為人頭申報詐領54萬5917元。另以十一音像有限公司員工高智偉當人頭，詐領142萬1786元。

檢方痛批，高金素梅任職立委逾20年，竟為圖一己私利罔顧國家給予助理補助費目的，與張俊傑等人以虛報人頭及低薪高報，長期中飽私囊或挪作他用，總計詐領立法委員公費助理薪資、育嬰補助等款項，共計787萬2743元。高金犯後推諉一概不知，並猶飾詞狡辯，建請應執行有期徒刑12年6月徒刑，以昭炯戒。

張俊傑又身為多族群協會實際掌控者，以不實單據、虛偽憑證等手段，4年詐領補助逾933萬元，迄今僅坦承驗資不實及違反行醫療器材管理法，否認詐領款項，檢方建請應執行有期徒刑16年；其餘22人則建請量處適當之刑。

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片

高金素梅 張俊傑

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