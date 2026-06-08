快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

高金素梅前助理求刑16年！ 檢方控詐領近千萬公款：蠶食公共資源

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導

立委高金素梅涉貪案檢方起訴24人，唯一羈押被告高金素梅的前助理張俊傑，被控涉詐領助理費53萬元、詐領補助款933萬元，2筆犯罪所得近千萬；張另涉洗錢、成立公司驗資不實及違法申請快篩試劑，檢方對他求處有期徒刑16年以上重刑。

張俊傑羈押禁見迄今近4月，偵查中多次提訊只承認違反公司法、醫療器材管理法，關於詐領助理費、詐領補助款等重罪均矢口否認犯行；張明天上午移審，法院分案後會決定是否繼續羈押。

檢方指控，高金素梅明知張俊傑因健康因素、協助照料孫女及返回台中照顧母親，多在家處理私務，未實際從事公費助理職務，卻涉於2013年1月1日至2014年1月31日申報為高金素梅的公費助理，詐取酬金53萬8155元。

張俊傑2013年3月15日透過個人助理高智偉自次女雲雅舜名下銀行轉匯300萬元至「十一音像」公司帳戶，充當公司設立資本，音像公司2013年3月21日核准設立登記後，張再於5月28日指示高智偉提領現金250萬元，將其中200萬元、50萬元分別存另2個帳戶。

張俊傑2015年至2018年利用「多族群協會」舉辦原住民射箭賽、歌謠演唱活動，向政府機關及國營事業依次詐取306萬4000元、190萬9000元、228萬6000元、207萬6000元，合計詐領款項為933萬5000元，將犯罪所得436萬2000元以現金提領製造斷點涉及洗錢。

此外，高金素梅授權張俊傑對外蒐集人頭供自境外輸入快篩試劑之用，允諾每人頭輸入100劑快篩試劑經保留部分後，統交由高金素梅團隊統籌運用，張於2022年5月至6月將廈門寶太公司無償提供的7萬4400劑快篩試劑輸入台灣境內，涉違反醫材法。

檢方求刑認為，張俊傑長期擔任高金素梅國會辦公室主任及助理，卻與高金素梅以虛報人頭及低薪高報方式，長期將國家給予的助理補助費中飽私囊或挪作他用，總計詐領公費助理補助費逾700萬元。

檢方認為，張俊傑身為多族群協會實際掌控者，卻詐領補助款逾933萬元，嚴重蠶食公共資源，妨害社會公益發展，又為逃避司法追緝隱匿不法所得、製造金流斷點，建請法院從重量處張應執行有期徒刑16年以上之刑。

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款案。圖／聯合報系資料照片
立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費、詐領協會補助款案。圖／聯合報系資料照片

無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委高金素梅前助理張俊傑。圖／聯合報系資料照片

高金素梅 張俊傑

延伸閱讀

涉詐領助理費遭求刑12年 高金素梅回應：天道酬勤，公道自在人心

涉台中商銀洗錢36億再添一樁…地產大亨成環保蟑螂 濫倒萬噸廢土遭訴

涉助理費判刑 南市8連霸議員蔡淑惠今最後總質詢…告別33年從政路

影／涉助太子集團「OJBK」平台洗錢 水房老闆300萬、名律師100萬交保

相關新聞

毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品犯，遭施姓男子疑毒駕並倒車輾斷其雙腿，導致右腿髕骨粉碎性骨折，彰化地院裁定施男「無保請回」，檢方準備抗告。陳國銘目前住院治療，但陳的女兒昨晚在Threads發文揭露施男竟不請自來，突然拎著水果禮盒直闖父親病房，讓家人相當恐懼中

稱網紅八炯花蓮救災用推車搬發電機 童仲彥被告妨害名譽不起訴

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生潰堤災情，全國各地民眾前往救災成為「鏟子超人」，台北市前議員童仲彥在臉書發文點名網紅八炯用救災手推車搬運發電機。八炯提告童等人涉嫌妨害名譽等罪嫌，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

性侵害及家暴案預防再犯 法務部保護司：強化社區矯治能量

為提升性侵害及家庭暴力案件之處遇成效，法務部今舉辦家庭暴力暨性侵害付保護管束案件精進訓練，邀請專家學者及具備測謊實務經驗之觀護人，與各地檢署辦理性侵害付保護管束案件觀護人，進行深度研習與經驗交流。

找人頭輸入新冠肺炎快篩 大陸寶太公司無償提供高金團隊逾7.4萬劑

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費等案，台北地檢署追查，高金涉嫌以弟媳、辦公室主任女兒等8人名義申請詐領公費助理費等款項共787萬餘元，另透過助理找尋人頭名單，讓大陸廈門寶太公司無償提供7萬4400劑新冠肺炎快篩試劑，發放至各原住民地區。

高金素梅前助理求刑16年！檢方控詐領近千萬公款：蠶食公共資源

立委高金素梅涉貪案檢方起訴24人，唯一羈押被告高金素梅的前助理張俊傑，被控涉詐領助理費53萬元、詐領補助款933萬元，2筆犯罪所得近千萬；張另涉洗錢、成立公司驗資不實及違法申請快篩試劑，檢方對他求處有期徒刑16年以上重刑。

涉詐領助理費遭求刑12年 高金素梅回應：天道酬勤，公道自在人心

無黨籍立委高金素梅涉詐領人頭助理費等案，今天遭台北地檢署求處有期徒刑12年6月。高金素梅在臉書發聲明表示，她沒有成立公司，起訴書提到的部落行銷和梅園文創都是長年熱愛原住民族文化朋友們搭建起來，且她無法理解5年前救命防疫現在竟然成為被起訴的依據？她相信天道酬勤，公道自在人心！黑夜一定會結束，她們都將會是手持火把、等待黎明的守夜人！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。