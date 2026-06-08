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酒毒駕預防性羈押彰化卡關 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

中央修法擴大毒酒駕「預防性羈押」適用範圍，新法在5月中旬生效，不料，彰化縣近期發生毒駕案造成傷亡，檢方對犯嫌提出羈押聲請，卻遭法院無保請回。北市長蔣萬安今在議會備詢時被問及此議題，他說，將參考其他國家快速、精準度高的檢驗，雖然成本高，但能達預防性羈押，確實值得。

徐弘庭指出，中央在五月中下令毒駕、酒駕預防性羈押，但是彰化縣的案子可見檢警重複聲押，但法官都沒有準。再調閱北市的紀錄，從宣布預防性羈押措施開始，15天內北市發生76件酒駕，但是警方建請檢察官聲押有32件，最後檢察官聲押的只有2件，比例非常低。

他說，查閱中央的毒酒駕研擬八項毒駕預防性原則，裡面沒有具體的科學數據實證，這也難怪警察遇到想要羈押時，會被問到數值等議題。

他說，檢驗部分在尿液檢驗上，若要24小時一天內做出來，據說成本會非常高，「一個案子可能要到10幾萬。毒駕的人，台北市民還要花10萬元快速檢驗，這花多少社會成本？」呼籲局本部要更有效率。

北市警察局長林炎田說，確實尿液檢驗才是重點，但是檢驗最快要一個月到一個半月，也因此中央才會以八項毒駕預防性原則納入參考。同時，明年也會編列經費，從原本的2100萬元提高到2600萬元的尿液檢驗費。

蔣萬安重申，先前表態支持任何加重酒毒駕刑罰，同時也提高地方政府檢測量能，警局就採購了5千劑篩劑，希望在源頭把關，溯源並在末端重罰。

不過，蔣萬安也說，立法院參考國外立法，特別是預防性羈押，司法考量很多，包含必要性、串供滅證、逃亡之虞等，所以聲押比例上可能不高，但希望未來修法明確標準，也讓警檢有所依循。

蔣萬安也強調，針對毒酒駕數據檢驗部分，參考其他國家快速、精準度高的檢驗方式，採購成本會比快篩試劑高些，但是能夠快速，達到預防性羈押，確實值得。

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徐弘庭指出，北市15天內北市發生76件酒駕，但是警方建請檢察官聲押有32件，最後檢察官聲押的只有2件。圖／台北市議會直播
徐弘庭指出，北市15天內北市發生76件酒駕，但是警方建請檢察官聲押有32件，最後檢察官聲押的只有2件。圖／台北市議會直播

蔣萬安 酒駕 毒駕

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