高金素梅詐領助理費、育嬰補助逾787萬…求刑12年6月 檢起訴24人

立委高金素梅捲入貪汙詐領人頭助理費等案，台北地檢署今偵結起訴共24人，高金被控詐領立法委員公費助理薪資、育嬰補助等款項，共計787萬2743元，建請從重量處應執行有期徒刑12年6月，本案羈押中被告張俊傑詐領補助款逾933萬元，求刑16年徒刑。

台北地檢署今偵結，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物、刑法詐欺取財及醫療器材管理法意圖供應未經核准擅自輸入醫療器材等罪嫌，起訴高金素梅。周陳文彬、張智傑2人涉以射箭及歌謠活動計畫詐領補助款，移請屏東地方法院併案審理。

北檢指揮專辦共諜案的調查局國家安全維護工作站搜索高金等人，高金日前100萬元交保。高金說，對於賴清德政府的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任。全案羈押中的被告張俊傑明日移審台北地院。

檢方指出，高金的國會辦公室陳姓主任的妻子生下次女，高金明知陳實際仍從事國會助理工作，卻用楊姓人頭申報領取助理費，陳則提出公文申請育嬰留職停薪，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼15萬8040元。

檢方統計，高金長期將國家給予之助理補助費中飽私囊或挪作他用，總計詐領公費助理薪資、加班費、年終獎金及育嬰留職停薪津貼等超過787萬元。

檢方也查出，高金並無涉及台灣原住民多族群文化交流協會詐領補助館，張俊傑等人涉嫌從2015至2018年間詐領補助款金額933萬5千元。