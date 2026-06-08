快訊

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

日職／孫易磊確定登上一軍 本周交流戰首次登板先發

一度雪崩2700點創史上盤中最重跌點！台股收盤挫低1,568點守住月線

聽新聞
0:00 / 0:00

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣員林市江姓男子日前毒駕載運瓦斯桶，因其有毒駕、過失致死等前科，檢方聲請預防性羈押，彰化地院裁定無保請回，檢方提出抗告，台中高分院撤銷發回重審。彰化地院今日重開羈押庭，審理載運瓦斯桶毒駕江姓被告案件，最終裁准預防性羈押。

彰化近期接連發生疑似毒駕案件，檢方對嫌犯提出羈押聲請，但法院最終均裁定無保請回，引發抨擊。彰化地院指出，有關檢察官聲請羈押的案件，都是由原已排定的值班法官處理，而承辦法官於受理案件後，都是於審閱檢察官主張的聲押罪名、理由及提出的證據，開庭訊問被告、聽取辯護人意見後，綜合全部證據為裁定。

江姓瓦斯行員工5月30日施用毒品後，駕駛自小貨車運送10桶大型瓦斯桶，行經員林市萬年路撞上路旁汽車，目擊民眾見狀攔下人車並報警。員警到場發現男子神情恍惚，以唾液快篩檢測呈施用安非他命、依托咪酯陽性反應，並在車上查獲依托咪酯電子煙。

江姓男子解送台灣彰化地方檢察署複訊，檢察官以扣案電子煙、快篩呈施用毒品陽性反應等為據，並查出男子從事運送瓦斯桶卻反覆施用毒品，且有駕車過失傷害、駕車過失致死、毒駕等前科，竟又罔顧毒駕危害性，再度施用毒品並載運危險物品，檢方向彰化地院聲請羈押，法院裁定江姓男子無保請回。檢方不服6月1日提出抗告，台高中分院6月5日撤銷原裁定，發回彰化地院審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

<a href='/search/tagging/2/彰化縣' rel='彰化縣' data-rel='/2/249352' class='tag'><strong>彰化縣</strong></a>江姓男子施用兩種毒品後，載10桶瓦斯駕車上路。圖／民眾提供
彰化縣江姓男子施用兩種毒品後，載10桶瓦斯駕車上路。圖／民眾提供

毒駕 彰化 彰化縣

延伸閱讀

影／毒駕男撞警所長獲無保請回 彰檢提抗告、受傷警發聲了

新北汐止騎士形跡可疑涉毒駕 士檢聲押獲准

毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

修法遏止毒駕悲劇 法務部：草案近日陳報行政院

相關新聞

毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品犯，遭施姓男子疑毒駕並倒車輾斷其雙腿，導致右腿髕骨粉碎性骨折，彰化地院裁定施男「無保請回」，檢方準備抗告。陳國銘目前住院治療，但陳的女兒昨晚在Threads發文揭露施男竟不請自來，突然拎著水果禮盒直闖父親病房，讓家人相當恐懼中

稱網紅八炯花蓮救災用推車搬發電機 童仲彥被告妨害名譽不起訴

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月發生潰堤災情，全國各地民眾前往救災成為「鏟子超人」，台北市前議員童仲彥在臉書發文點名網紅八炯用救災手推車搬運發電機。八炯提告童等人涉嫌妨害名譽等罪嫌，台北地檢署今偵結，給予不起訴處分。

彰化2毒駕無保請回...法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

彰化縣近日連續發生毒駕男運送瓦斯與毒駕通緝犯倒車輾斷所長腳，檢方均對嫌犯提出羈押聲請，但法院均無保請回，法務部長鄭銘謙今日證實，這兩案都是「同一位法官」裁定，直呼沒辦法接受；彰化地院指出，兩件聲押案件，都是由值班法官處理。

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

彰化縣員林市江姓男子日前毒駕載運瓦斯桶，因其有毒駕、過失致死等前科，檢方聲請預防性羈押，彰化地院裁定無保請回，檢方提出抗告，台中高分院今天撤銷發回重審。彰化地院今日重開羈押庭，審理載運瓦斯桶毒駕江姓被告案件，最終裁准預防性羈押。

涉台中商銀洗錢36億再添一樁...地產大亨成環保蟑螂 濫倒萬噸廢土遭訴

台中地檢署偵辦大肚區山坡地遭大規模濫倒廢棄物案，查出幕後主謀是台中知名地產大亨、家逸土地開發負責人洪岳鵬，洪男日前才因涉嫌勾結台中商銀高層、替跨國博弈集團洗錢逾36億元遭收押，過去也曾主導爭議不斷的神岡「大夫第」重劃案，如今檢方再查出他為節省整地成本，化身「環保蟑螂」，今依違反廢清法，將洪男等63人提起公訴。

女嗆前男友「斷你手腳」上法院卻逆轉…傳訊者竟是前前男友

蔡姓女子不滿鍾姓前男友分手後糾纏，用微信帳號傳訊息恐嚇鍾男嗆要斷他四肢，檢方偵查時蔡女認罪，結果法院審理期間，法官發現傳訊的人是蔡女的「前前男友」，且恐嚇訊息是語音，鍾男明知傳訊者不是蔡女卻報警誣陷，判蔡女無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。