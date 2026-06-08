「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

彰化縣員林市江姓男子日前毒駕載運瓦斯桶，因其有毒駕、過失致死等前科，檢方聲請預防性羈押，彰化地院裁定無保請回，檢方提出抗告，台中高分院撤銷發回重審。彰化地院今日重開羈押庭，審理載運瓦斯桶毒駕江姓被告案件，最終裁准預防性羈押。

彰化近期接連發生疑似毒駕案件，檢方對嫌犯提出羈押聲請，但法院最終均裁定無保請回，引發抨擊。彰化地院指出，有關檢察官聲請羈押的案件，都是由原已排定的值班法官處理，而承辦法官於受理案件後，都是於審閱檢察官主張的聲押罪名、理由及提出的證據，開庭訊問被告、聽取辯護人意見後，綜合全部證據為裁定。

江姓瓦斯行員工5月30日施用毒品後，駕駛自小貨車運送10桶大型瓦斯桶，行經員林市萬年路撞上路旁汽車，目擊民眾見狀攔下人車並報警。員警到場發現男子神情恍惚，以唾液快篩檢測呈施用安非他命、依托咪酯陽性反應，並在車上查獲依托咪酯電子煙。

江姓男子解送台灣彰化地方檢察署複訊，檢察官以扣案電子煙、快篩呈施用毒品陽性反應等為據，並查出男子從事運送瓦斯桶卻反覆施用毒品，且有駕車過失傷害、駕車過失致死、毒駕等前科，竟又罔顧毒駕危害性，再度施用毒品並載運危險物品，檢方向彰化地院聲請羈押，法院裁定江姓男子無保請回。檢方不服6月1日提出抗告，台高中分院6月5日撤銷原裁定，發回彰化地院審理。

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