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涉台中商銀洗錢36億再添一樁…地產大亨成環保蟑螂 濫倒萬噸廢土遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署偵辦大肚區山坡地遭大規模濫倒廢棄物案，查出幕後主謀是台中知名地產大亨、家逸土地開發負責人洪岳鵬，洪男日前才因涉嫌勾結台中商銀高層、替跨國博弈集團洗錢逾36億元遭收押，過去也曾主導爭議不斷的神岡「大夫第」重劃案，如今檢方再查出他為節省整地成本，化身「環保蟑螂」，今依違反廢清法，將洪男等63人提起公訴。

檢方指出，家逸土地開發公司負責人洪岳鵬（46歲），與同公司開發協理鄭姓協理，為牟取不法利益，夥同16名土尾業者、車隊與司機組成縝密犯罪網，該集團收受來自中彰地區建案、滯洪池工程的廢土與汙泥，利用車隊至合法土資場「繞場」取得不實聯單，隨後將廢土直接載往大肚區福和北段土地違法堆置，非法傾倒總體積高達1萬606立方公尺。

洪男等人為掩人耳目，偽造「整地回填工程契約書」，在環保局及水利局人員會勘時，佯稱現場為合法工程，甚至企圖製造家逸公司亦為被害人的假象以誤導偵辦。

中檢專案小組透過「以車追源、以單追場」策略，過濾監視器與金流，發動兩波搜索並扣押相關事證，抽絲剝繭揭開此「假合法掩護非法」的結構。

全案經偵查終結，檢方依違反廢棄物清理法、偽造文書、水土保持法等罪嫌，起訴洪男、鄭男及涉案建商、土方業者共63人，向法院聲請沒收犯罪機具及最高162萬餘元之不法所得。

台中地檢署強調，將持續以溯源斷鏈策略，嚴懲破壞國土之環保犯罪。

洪岳鵬也是萬里開發董事長，今年5月間，才因勾結詐騙集團，與台中商銀的經理、協理等人裡應外合，涉洗錢36億元，遭台中地檢署依洗錢等罪起訴，洪案發後遭羈押迄今，此次又被檢方查出，另涉非法傾倒廢棄物案。

土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，現場遭傾倒廢土高度達10餘公尺。圖／檢方提供
土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，現場遭傾倒廢土高度達10餘公尺。圖／檢方提供

土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置廢棄物，檢警使用空拍機蒐證。圖／檢方提供
土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置廢棄物，檢警使用空拍機蒐證。圖／檢方提供

土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，現場遭傾倒廢土高度達10餘公尺。圖／檢方提供
土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，現場遭傾倒廢土高度達10餘公尺。圖／檢方提供

土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，台中地檢署今偵結起訴。圖／檢方提供
土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，台中地檢署今偵結起訴。圖／檢方提供

土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，利用承租挖土機在現場假意整地，實則運來廢土堆置。圖／檢方提供
土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，利用承租挖土機在現場假意整地，實則運來廢土堆置。圖／檢方提供

土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，堆置廢土內含有水管、磚角、瓦片等廢棄物。圖／檢方提供
土開業者洪岳鵬涉違法在台中大肚堆置大量廢棄物，堆置廢土內含有水管、磚角、瓦片等廢棄物。圖／檢方提供

廢棄物 環保局 台中

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