女嗆前男友「斷你手腳」上法院卻逆轉…傳訊者竟是前前男友

蔡姓女子不滿鍾姓前男友分手後糾纏，用微信帳號傳訊息恐嚇鍾男嗆要斷他四肢，檢方偵查時蔡女認罪，結果法院審理期間，法官發現傳訊的人是蔡女的「前前男友」，且恐嚇訊息是語音，鍾男明知傳訊者不是蔡女卻報警誣陷，判蔡女無罪。

判決指出，蔡女、鍾男為前男女朋友，鍾男指控蔡女去年9月16日凌晨0時許，利用微信傳送「你好膽再來亂一次，我讓人斷你四肢」、「你試試看」等語音訊息，讓他收到訊息後心生畏懼，檢方偵辦時，蔡女坦承微信帳號是他所有，檢方隨後依恐嚇罪嫌將蔡女起訴。

法院審理時，案情卻出現逆轉，蔡女堅詞否認犯罪，反咬兩人分手後鍾男不斷糾纏，甚至拿刀劃破屋內物品，讓她處於高度精神恐懼中，雖然傳訊帳號是她所有，但當時手機被前男友搶走，是他用她的微信帳號傳送恐嚇訊息給鍾男，她也沒有要前男友傳那些恐嚇訊息。

法官檢視兩人完整的微信對話紀錄，發現雙方互嗆要相約在台中或大甲談判時，鍾男竟連發兩訊狠酸「你要就麻煩請你用你自己的帳號來談」、「你如果很衝很猛的話用自己的帳號」。

法官認為，鍾男回覆訊息的內容，可見他知道跟他互嗆的人不是蔡女本人，卻於警詢時謊稱遭到蔡女恐嚇，其證詞顯有重大瑕疵，難以採信。

法官認為，蔡女雖然在偵查時自白犯行，但她解釋是不諳法律，「檢察官說是從我帳號發出的訊息，帳面是我發的，我才承認恐嚇罪」，自白顯與事實不符，因無積極證據能證明蔡女有與發訊者串通或授意恐嚇，判決蔡女無罪，可上訴。