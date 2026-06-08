逢甲豆漿店喝酒喧嘩遭店員制止 惡徒撂人持棒砸店和解賠償獲免關

台中市西屯區逢甲商圈一間豆漿店，前年底時遭人持球棒砸店，起因是羅姓、許姓男子在店內酗酒喧嘩，不滿遭店員勸阻，就撂人持球棒砸毀店面。一審依妨害秩序罪判羅男等5人，5至6月徒刑、得易科罰金；檢方認法條適用與易科罰金要件矛盾，提起上訴，二審審酌後，認適用法條有誤，改判羅6月徒刑、其餘共犯5月徒刑，仍得易科，全案確定。

判決指出，2024年12月19日上午6時許，羅男、許男在西屯區福星路某豆漿店內飲酒滋事，店員出面勸阻而心生不滿，許男隨即打電話召集辜姓、陳姓及另名羅男到場。同日上午6時18分許，5人在店外集合，由辜男拿出3支球棒分發。

羅姓主謀先揮棒敲擊店外垃圾桶及水管，隨後帶頭衝入店內咆哮；其餘同夥也接過球棒衝入揮舞敲擊，動手掀翻桌椅，導致豆漿店外水管、監視器及店內價目表、餐盤等物品遭砸毀而不堪使用。

警方接獲負責人報案後趕抵現場，當場逮捕羅男等3人，並查扣球棒等犯案工具。檢方偵查終結後，依攜帶兇器公然聚眾施強暴脅迫罪嫌對5人提起公訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院簡易庭審理時，考量羅男等人漠視法紀，攜帶兇器聚眾滋事，影響社會治安，依攜帶兇器加重其刑的規定，再以其等犯後和解，依刑法第59條減刑，判處羅男等人5至6月不等有期徒刑，得易科罰金。

檢察官針對量刑提起上訴，主張原審既依攜帶兇器要件加重其刑，該罪法定刑上限即逾5年，縱使依法減刑至6月以下，依法也屬不得易科罰金之罪。原審判決主文卻諭知得易科罰金，於法不合，請求撤銷原判。

二審指出，此案衝突僅針對特定店家，未波及無辜路人，施暴時間僅約3至4分鐘，對公眾安全危害較輕，且事後已賠償店家達成和解。

二審審認，此案不應適用攜帶兇器加重其刑的規定，撤銷原審不當的量刑。經重新裁量後，依聚眾施強暴首謀及下手實施罪，判處兩名羅男各6月徒刑，許男、辜男及陳男各5月徒刑，都得易科罰金，全案確定。