2026年底選舉熱 境外開設地方選舉虛擬幣賭盤涉案4人遭起訴

桃園地檢署偵辦網路選舉賭盤案件，查獲廖姓男子透過網路至境外去中心化預測平台「Polymarket」，開設「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」標的，以今年11月28日九合一地方選舉為賭盤，用虛擬貨幣下注參與選舉賭盤，並查獲3人以虛擬貨幣下注。全案近日偵查終結，廖男等人涉嫌違反選罷法選舉賭博罪嫌，審酌4人都坦承犯行，並繳回犯罪所得，都以緩起訴處分。

為避免該賭盤持續影響選舉，檢察官林奕瑋擴大清查，指揮桃園市刑大、中壢、蘆竹警分局、金門市刑大破獲此案。

檢方指出，境外去中心化預測平台利用區塊鏈技術之去中心化特性，以等值美元的穩定幣「USDC」作為投注媒介，並以獲得最多地方政府縣市長席次的政黨為結算依據，賭博範圍涵蓋全國多個縣市，且由於虛擬貨幣具跨境流動迅速、高度匿名及追查不易等特性，已成為境外資金與不法賭盤介入選舉的新興管道，該選舉賭盤的運作方式足以影響選民觀感及投票意向，對選舉公平性及民主秩序構成重大危害。

桃園地檢署呼籲，選舉賭盤透過操控賠率、製造不實聲勢，扭曲選民意向，深切危害選舉程序的公正，將嚴加查緝，積極捍衛清廉選風。