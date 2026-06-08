賴總統「不是喔，不是這樣子」變流行語 法官民事判決書也引用

莊姓婦人告蘇姓繼子用「三字經」罵她，並在民事庭法官詢問「什麼權利受到侵害」時，堅稱「身體、健康、信用、貞操權全部收到侵害」；法官在判決書引用賴清德總統演講用語「不是喔，不是這樣子」，說明莊女僅有名譽權受損害，判決蘇應賠償2萬元。可上訴。

去年大罷免期間，賴清德總統在團結十講中曾說，雖然民主包含多數決，但不能因為表決多數就決定所有事情，「不是說議會多數，就可以決定各種事情…不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣子」；後來國民黨也在臉書引用「不是喔，不是這樣喔」，反諷民進黨執政。

判決書指出，蘇姓男子父親離婚後，與莊姓女子再婚，莊女成為蘇的繼母；去年4月25日下午5時許，蘇在台南市永康區住處門前，公開對莊女辱罵「幹你娘、老雞掰、你娘臭雞掰、幹」等，莊女報警提告，台南地院依公然侮辱罪將蘇判處罰金3千元確定。

莊女對蘇提出刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，台南地院新市簡易庭審理時，法官詢問「是不是認為被告侵害你的權利」，莊女答「什麼都侵害」，法官再問「侵害你什麼」，莊女回「栽培養育之恩，還罵我三字經」。

法官說明「要構成侵權行為，要侵害如身體、健康、名譽、信用、貞操等人格法益才能請求精神慰撫金，你是什麼權利受到侵害」，莊女認為「他罵我，就是侵害我的身體、健康、信用、貞操」；法官再說「公然侮辱所保護的法益是名譽權，是否名譽權受到侵害」，莊女仍表示「全部都受到侵害」。

法官再問「請求的權利是否為妨害名譽的損害賠償」，莊女仍稱「包含身體、健康、信用、貞操，全部還我」；法官認定，蘇姓男子的言詞依一般人認知，均屬輕蔑、粗鄙，帶有負面評價貶抑言詞，已足使莊女在社會上評價受到貶損，自屬故意不法侵害名譽權。

法官在判決書內論述，至於身體權、健康權、信用權、貞操權均非侮辱言詞侵害的人格法益，「原告一再無視法院闡明，堅稱其身體權、健康權、信用權及貞操權受到侵害，不是喔，不是這樣子，則均屬無據」。

法官審酌，莊女因蘇的言詞，精神上承有相當痛苦，蘇亦不爭執應負損害賠償責任；考量雙方學經歷、家庭狀況、收入情形，及兩造為母子關係，莊女因蘇的加害行為致其人格法益受影響等，認莊女請求非財產上損害賠償，於2萬元範圍內為適當，應予准許。