快訊

鋒面接近＋西南風增強 16縣市大雨特報恐一路下到明晚

0608-0614「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「穩紮穩打」：帶來實質回饋

毒駕男撞斷所長腿！拎水果直闖病房 家屬嚇「我們無福消受」

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統「不是喔，不是這樣子」變流行語 法官民事判決書也引用

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

莊姓婦人告蘇姓繼子用「三字經」罵她，並在民事庭法官詢問「什麼權利受到侵害」時，堅稱「身體、健康、信用、貞操權全部收到侵害」；法官在判決書引用賴清德總統演講用語「不是喔，不是這樣子」，說明莊女僅有名譽權受損害，判決蘇應賠償2萬元。可上訴。

去年大罷免期間，賴清德總統在團結十講中曾說，雖然民主包含多數決，但不能因為表決多數就決定所有事情，「不是說議會多數，就可以決定各種事情…不是表決多數贏就可以了，不是喔，不是這樣子」；後來國民黨也在臉書引用「不是喔，不是這樣喔」，反諷民進黨執政。

判決書指出，蘇姓男子父親離婚後，與莊姓女子再婚，莊女成為蘇的繼母；去年4月25日下午5時許，蘇在台南市永康區住處門前，公開對莊女辱罵「幹你娘、老雞掰、你娘臭雞掰、幹」等，莊女報警提告，台南地院依公然侮辱罪將蘇判處罰金3千元確定。

莊女對蘇提出刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，台南地院新市簡易庭審理時，法官詢問「是不是認為被告侵害你的權利」，莊女答「什麼都侵害」，法官再問「侵害你什麼」，莊女回「栽培養育之恩，還罵我三字經」。

法官說明「要構成侵權行為，要侵害如身體、健康、名譽、信用、貞操等人格法益才能請求精神慰撫金，你是什麼權利受到侵害」，莊女認為「他罵我，就是侵害我的身體、健康、信用、貞操」；法官再說「公然侮辱所保護的法益是名譽權，是否名譽權受到侵害」，莊女仍表示「全部都受到侵害」。

法官再問「請求的權利是否為妨害名譽的損害賠償」，莊女仍稱「包含身體、健康、信用、貞操，全部還我」；法官認定，蘇姓男子的言詞依一般人認知，均屬輕蔑、粗鄙，帶有負面評價貶抑言詞，已足使莊女在社會上評價受到貶損，自屬故意不法侵害名譽權。

法官在判決書內論述，至於身體權、健康權、信用權、貞操權均非侮辱言詞侵害的人格法益，「原告一再無視法院闡明，堅稱其身體權、健康權、信用權及貞操權受到侵害，不是喔，不是這樣子，則均屬無據」。

法官審酌，莊女因蘇的言詞，精神上承有相當痛苦，蘇亦不爭執應負損害賠償責任；考量雙方學經歷、家庭狀況、收入情形，及兩造為母子關係，莊女因蘇的加害行為致其人格法益受影響等，認莊女請求非財產上損害賠償，於2萬元範圍內為適當，應予准許。

台南地院法官在判決書引用賴清德總統演講用語「不是喔，不是這樣子」，說明莊女僅有名譽權受損害，判決蘇應賠償2萬元。本報資料照片
台南地院法官在判決書引用賴清德總統演講用語「不是喔，不是這樣子」，說明莊女僅有名譽權受損害，判決蘇應賠償2萬元。本報資料照片

賴清德 公然侮辱

延伸閱讀

學生控導師封他「大便俠」涉霸凌 家長提國賠30萬法院打臉駁回

十軍團指揮部辦公室淪炮房…軍人結婚7天就偷吃 漢光留守多次性交

田姓男子趁校園開放計畫偷拍 3校23名少女、女童受害 法官不准他緩刑

柯文哲談刑訴法修法 批檢憑感覺辦案

相關新聞

毒駕男撞斷所長腿拎水果探病 家屬嚇「我們無福消受」

彰化縣埔鹽分駐所所長陳國銘日前查緝毒品犯，遭施姓男子疑毒駕並倒車輾斷其雙腿，導致右腿髕骨粉碎性骨折，彰化地院裁定施男「無保請回」，檢方準備抗告。陳國銘目前住院治療，但陳的女兒昨晚在Threads發文揭露施男竟不請自來，突然拎著水果禮盒直闖父親病房，讓家人相當恐懼中

2026年底選舉熱 境外開設地方選舉虛擬幣賭盤涉案4人遭起訴

桃園地檢署偵辦網路選舉賭盤案件，查獲廖姓男子透過網路至境外去中心化預測平台「Polymarket」，開設「2026年臺灣地方選舉：黨內優勝者」標的，以今年11月28日九合一地方選舉為賭盤，用虛擬貨幣下注參與選舉賭盤，並查獲3人以虛擬貨幣下注。全案近日偵查終結，廖男等人涉嫌違反選罷法選舉賭博罪嫌，審酌4人都坦承犯行，並繳回犯罪所得，都以緩起訴處分。

賴總統「不是喔，不是這樣子」變流行語 法官民事判決書也引用

莊姓婦人告蘇姓繼子用「三字經」罵她，並在民事庭法官詢問「什麼權利受到侵害」時，堅稱「身體、健康、信用、貞操權全部收到侵害」；法官在判決書引用賴清德總統演講用語「不是喔，不是這樣子」，說明莊女僅有名譽權受損害，判決蘇應賠償2萬元。可上訴。

開保時捷不繳交通罰鍰60萬 車一進廠維修就遭查封

彭姓義務人滯納交通違規罰鍰、停車費及高速公路通行費80萬元移送行政執行，執行官多次執行彭的金融機構存款後，還有60萬元未清償；行政執行署台北分署查知彭名下的保時捷跑車進廠維修，日前火速前往完成查封程序。

黑吃黑搶車手210萬贓款 落網歹徒求情「曾被騙百萬」

台中市張姓男子等5人在去年8月間，得知詐團車手欲面交鉅款，涉謀畫「黑吃黑」，在大里區搶奪李姓車手210萬元贓款，得手後分贓逃逸，一審判張男等人1年10月至2年2月徒刑，蔡男、張男上訴，張主張「也遭詐百萬」，急於籌措罰金，才會開車接應，此案他非主導者，二審近日審結，雖認定張是詐欺被害人不符減刑要件，但此案張確非主導，刑度卻重於其他依法加重共犯，撤銷改判張1年11月，蔡維持2年。

台中律師服替代役竊法院內部文件...涉妨害電腦使用與洩密一審判刑

律師張禮安在2015至2016年於南投地方法院服替代役，涉私自下載公務電腦內包含性侵及少年案件的機密電磁紀錄，在退役後將檔案外洩，一審分別依公務員假借職務機會無故取得電磁紀錄罪，判刑4月，不得易科罰金；另依非公務員交付因職務持有之秘密文書罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。其餘涉嫌違反律師法部分獲判無罪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。