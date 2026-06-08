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開保時捷不繳交通罰鍰60萬 車一進廠維修就遭查封

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

彭姓義務人滯納交通違規罰鍰、停車費及高速公路通行費80萬元移送行政執行，執行官多次執行彭的金融機構存款後，還有60萬元未清償；行政執行署台北分署查知彭名下的保時捷跑車進廠維修，日前火速前往完成查封程序。

台北分署表示，彭長期未依規定繳納交通違規罰鍰及相關費用，經移送行政執行後，執行人員除持續寄發通知外，並多次執行其金融機構存款，但欠款仍未完全清償，為確保公法債權實現，分署進一步調查彭的財產狀況。

執行人員於訊問程序中，掌握彭名下保時捷車輛正在保修廠維修保養的重要線索，立即前往現場確認車輛所在，並依法完成查封程序，執行過程迅速、確實，展現行政執行機關積極查核及即時執行作為。

台北分署強調，對於欠繳交通違規罰鍰等公法上金錢給付義務案件，將持續秉持鍥而不捨精神，運用查封、扣押及其他法定執行措施，全力追查義務人可供執行之財產，以維護國家債權及社會公平正義。

台北分署同時呼籲，民眾如有相關欠款，應依限繳納或及早與執行機關聯繫處理，以避免財產遭強制執行影響自身權益。

彭姓義務人名下的保時捷車輛遭查封。圖 /台北分署提供
彭姓義務人名下的保時捷車輛遭查封。圖 /台北分署提供

彭姓義務人名下的保時捷車輛遭查封。圖 /台北分署提供
彭姓義務人名下的保時捷車輛遭查封。圖 /台北分署提供

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